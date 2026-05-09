Detalji obdukcije mladića kog je sa 6 hitaca ubio otac njegovog prijatelja: Ubica policiji dao ŠOK IZJAVU!

Novi podaci iz obdukcije 21-godišnjeg Nikite Gemistosa, kojeg je u Iraklionu na Kritu ubio 54-godišnji Kosta Parasiris, osvetljavaju ključne parametre načina na koji je ubijen.

Prema informacijama koje je objavila Protothema, obdukcioni nalaz koji se očekuje da bude dostavljen policiji sledeće nedelje beleži da je svih šest metaka pogodilo 21-godišnjaka, i to u torzo. Od tih povreda, pet su prostrelne rane, dok se jedna karakteriše kao "slepa", pošto je projektil ostao u njegovom telu.

Poseban značaj pridaje se nalazu da je jedan od metaka primljen s leđa: na leđima postoji opekotina, element koji odgovara ulaznoj rani. Istovremeno, ne proizlazi jasno koji je projektil bio smrtonosan. Navedena procena je da je reč o pogotku u trup, na mestu blizu pazuha, piše Protothema.

Što se tiče udaljenosti, četiri pucnja su pripisana razdaljini od oko 2–3 metra. Za još dva pucnja, informacije navode manju udaljenost, uz procenu da se verovatno radi o "overavanju", pošto je napadač navodno prišao 21-godišnjaku dok je on već ležao na zemlji.

U međuvremenu, 54-godišnji Kosta Parasiris nije pokazao nikakvo kajanje za ubistvo 21-godišnjeg Nikistratosa na Kritu, koje je šokiralo celu Grčku. Indikativna za njegov stav je rečenica koju je, prema portalu cretalive.gr, izgovorio u svojoj odbrani i pre određivanja pritvora:"Da sam imao hiljadu metaka, hiljadu bih ispalio u njega, ali imao sam samo šest..."

O samom trenutku ubistva 21-godišnjaka, Kosta Parasiris je opisao da je slučajno sreo mladića i smatrao da mu se mladić podsmevao nepristojnim gestom.

"U tom trenutku sam izgubio tlo pod nogama, crni veo je prekrio moj već opterećeni i bolesni um, pomutilo mi se, dospeo sam u stanje paroksizma, buncanja i potpunog duševnog rastrojstva, i odmah, u stanju neizmernog bola, strašnog besa i ogromne ljutnje koji su blokirali moje misli - a da to nisam ni shvatio - naleteo sam na automobil koji je pokojnik vozio. On je tada, umesto da ustane i ode, izašao iz automobila i napao me šutirajući me obema nogama."

Autor: D.Bošković