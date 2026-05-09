ZAVRŠENA VELIKA VOJNA PARADA U MOSKVI! Putin: 'Pretrpeli smo ogromne gubitke za slobodu', sa stranim liderima položio cveće na spomenik Neznanom junaku (FOTO/VIDEO)

Parade i proslave povodom Dana pobede nad fašizmom širom Rusije, odaju počast hrabrosti i žrtvi veterana Drugog svetskog rata i palih heroja

Rusija obeležava 81. godišnjicu pobede nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu 9. maja, odajući počast milionima koji su izgubili život u borbi za poraz Trećeg rajha.

Sovjetski Savez je podneo najveći teret rata, izgubivši oko 27 miliona ljudi u onome što se u Rusiji naziva Veliki otadžbinski rat. Dan pobede ostaje jedan od najvažnijih nacionalnih praznika u zemlji.

Vladimir Putin će održati govor na vojnoj paradi koja će ove godine biti dosta manja u odnosu na prethodne godine.

Parada se održava dan nakon što je Donald Tramp objavio trodnevni prekid vatre u ratu između Ukrajine i Rusije, zajedno sa razmenom zarobljenika po principu "1.000 za 1.000".

Prekid vatre bi trebalo da počne u subotu i kako je naveo američki predsednik, „uključiće obustavu svih borbenih aktivnosti“.

Završena vojna parada u Moskvi

Ruski borci iz Ukrajine uzeli učešće na 81. vojnoj paradi u Moskvi.

Putin se pozdravlja sa ruskim i stranim oficirima i učesnicima rata u Ukrajini

Putin sa još 13 lidera položio ceveće na spomenik Neznanom junaku

Vladimir Putin i drugi strani lideri koji su prisustvovali Paradi pobede položili su vence na Grob neznanog junaka u Aleksandrovskom vrtu, ispred zidina Kremlja u Moskva.

Ceremonija odavanja počasti održana je nakon parade, kao deo obeležavanja Dana pobede u Rusiji, kojim se tradicionalno odaje počast poginulim sovjetskim vojnicima u Drugom svetskom ratu.

Putin će položiti cveće na spomenik Neznanom junaku

Putin napustio binu sa koje je održao govor

Putin pozdravio ruske borce u Ukrajini: "Pobeda je uvek bila i biće naša"

Vladimir Putin je u svom obraćanju pohvalio ruske trupe koje se bore u Ukrajini, tvrdeći da se suočavaju sa „agresivnom silom koju naoružava i podržava ceo blok NATO“.

- Pobeda je uvek bila i biće naša - rekao je Putin dok su ešaloni vojnika stajali mirno u stroju na Crvenom trgu.

Dodao je da su ključ uspeha „naša moralna snaga, hrabrost, naše jedinstvo i sposobnost da izdržimo sve i savladamo svaki izazov“.

9:37

Putinov govor trajao manje od 10 minuta

On je čestitao ruskim vojnicima i građanima 81. godišnjicu pobede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Nemačkom.

- Naši vojnici pretrpeli su ogromne gubitke, podneli ogromne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Evrope - rekao je Putin.

- Ovaj zahtev je bio upućen direktno od mene i veoma cenim što su ga prihvatili predsednik Vladimir Putin i predsednik Volodimir Zelenski. Nadam se da je ovo početak kraja veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata - rekao je Tramp.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je objavu na društvenim mrežama i zahvalio Trampu.

Pojavio se Vladimir Putin

Severnokorejski vojnici stoje u formaciji pre vojne parade povodom Dana pobede u Moskvi

Kim Džong Un čestitao Putinu Dan pobede nad fašizmom

Kim Džong Un je u poruci povodom Dana pobede poručio da su odnosi sa Rusijom „apsolutni prioritet“, potvrđujući posvećenost međusobnom odbrambenom sporazumu između dve zemlje.

Kim je u poruci predsedniku Vladimiru Putinu čestitao godišnjicu pobede nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu i naglasio da Severna Koreja daje „najviši prioritet“ partnerstvu sa Rusijom, kao i sprovođenju obaveza iz međudržavnog ugovora, prema državnoj agenciji KCNA.

Rusija i Severna Koreja potpisale su 2024. godine „Sveobuhvatni sporazum o strateškom partnerstvu” tokom posete Putina Pjongjangu. Taj sporazum uključuje i klauzulu o uzajamnoj odbrani.

Prema procenama južnokorejskih, ukrajinskih i zapadnih zvaničnika, Severna Koreja je poslala oko 14.000 vojnika da učestvuju u borbama u regionu Kurska u okviru rata u Ukrajini, pri čemu su pretrpeli velike gubitke, uključujući više od 6.000 poginulih.

Rusija podigla repliku istorijske Zastave pobede iz Drugog svetskog rata iznad delova teritorije u UkrajiniMinistarstvo odbrane Rusije je objavilo snimke svojih snaga kako dronom nose repliku istorijske "Zastave pobede" iznad oblasti u istočnom Donbasu koje su pod kontrolom Ukrajine.

"Zastava pobede" prvobitno je podignuta 1945. godine na zgradi Rajhstaga u Berlinu od strane Crvene armije, i predstavlja jedan od najpoznatijih simbola sovjetske pobede nad nacističkom Nemačkom.

Prema saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, crvene zastave su takođe podignute u mestima Krasnoarmejsk, Grišino i Seversk u delu Donjecke oblasti koja je pod ruskom kontrolom, uz poruku da one „simbolizuju neraskidivu vezu između generacija i vernost herojskim tradicijama otadžbine”.

Ko će od stranih lidera biti na vojnoj paradi u Moskvi?

Na ovogodišnjoj Paradi pobede u Moskvi prisustvuje više stranih lidera, uprkos pojačanim bezbednosnim merama i ratnim okolnostima.

Među njima su:

- kralj Malezije, Sultan Ibrahim Iskandar

- predsednik Laosa, Tongloun Sisoulit

- predsednik Kazahstana, Kasim-Žomart Tokajev

- predsednik Uzbekistana, Šavkat Mirzijojev

- predsednik Belorusije, Aleksandar Lukašenko

Takođe prisustvuje i premijer Slovačke, Robert Fico, koji planira sastanak sa predsednikom Vladimirom Putinom i polaganje venaca na Grob neznanog junaka kod Kremlja.

Paradi će prisustvovati i predstavnici Republike Srpske. Njen predsednik - Siniša Karan, premijer Nenad Stevandić i Milorad Dodik ispred SSND-a.

Parada u Moskvi tradicionalno okuplja saveznike i partnere Rusije, dok istovremeno služi kao politička poruka i prikaz međunarodne podrške.

Rusija i Ukrajina se saglasile o trodnevnom prekidu vatre

Rusija i Ukrajina potvrdile su da su se saglasile o trodnevnom prekidu vatre i razmeni zarobljenika, nakon najave Donalda Trampa.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je odluku u objavi na platformi X. Naveo je da je „Crveni trg manje važan od života ukrajinskih ratnih zarobljenika koji mogu biti vraćeni kući“.

Zelenski je zahvalio Trampu i istakao da je dogovor postignut zahvaljujući „pregovaračkom procesu posredovanom od strane američke strane“.

Kremlj je takođe potvrdio učešće u prekidu vatre, preko savetnika za spoljne poslove Jurija Ušakova, prema državnoj agenciji TASS.

Upozorenje Zelenskog

Ukrajinske akcije 9. maja zavisiće od toga kako će se situacija dalje razvijati u petak, rekao je predsednik Volodimir Zelenski, optužujući Rusiju da krši sopstveni prekid vatre.

- Sutra zavisi od onoga što danas čujemo - rekao je Zelenski u svom dnevnom obraćanju naciji.

Rusija je saopštila da će uzvratiti ukoliko Kijev prekrši prekid vatre i napadne Moskvu, gde će se danas održati vojna parada povodom obeležavanja pobede Sovjetskog Saveza u Drugom svetskom ratu.

Sve će biti kao prethodnih godina, osim prikaza vojne opreme

Rusija će danas održati znatno skromniju paradu povodom Dana pobede nad nacističkom Nemačkom, zbog pretnje mogućih napada iz Ukrajine.

Parada na Crvenom trgu predstavlja najvažniji državni praznik u Rusiji - vreme za obeležavanje pobede Sovjetskog Saveza i odavanje počasti za oko 27 miliona sovjetskih građana, uključujući mnoge iz Ukrajine, koji su poginuli u Drugom svetskom ratu.

Za razliku od prethodnih godina, kada je parada služila i za prikaz vojne moći, uključujući i nuklearno sposobne interkontinentalne rakete, ove godine neće biti tenkova niti druge vojne tehnike koja prolazi Crvenim trgom.

Ipak, vojnici će marširati ispred mauzoleja Vladimira Lenjina, borbeni avioni će preletati iznad kula Kremlja, a predsednik Vladimir Putin će održati govor pre nego što položi venac na Grob neznanog junaka.

- Uopšteno, sve je kao i obično, osim prikaza vojne opreme - rekao je savetnik Kremlja Jurij Ušakov novinarima.

Jurij Ušakov potvrdio da je Rusija prihvatila Trampov predlog

Putinov savetnik za spoljne poslove Jurij Ušakov potvrdio je da je Rusija prihvatila inicijativu Donalda Trampa o trodnevnom prekidu vatre i razmeni 1.000 ratnih zarobljenika sa obe strane.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je saglasnost Ukrajine za sporazumom posredovanim od strane SAD motivisan prvenstveno mogućnošću oslobađanja ukrajinskih zarobljenika.

Istovremeno je izdao dekret kojim je, uz dozu ironije, „dozvolio” Rusiji da održi proslavu Dana pobede u subotu, uz proglašenje Crvenog trga privremeno zabranjenom zonom za ukrajinske napade.

- Crveni trg nam znači manje od života ukrajinskih ratnih zarobljenika koji mogu biti vraćeni kući - napisao je Zelenski na Telegramu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je dekret Zelenskog kao „glupu šalu”.

- Nama nije potrebna ničija dozvola da budemo ponosni na Dan pobede - rekao je Peskov novinarima.

Tramp proglasio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije

Donald Trump je saopštio da su se Rusija i Ukrajina složile da prihvate njegov zahtev za trodnevni prekid vatre i razmenu zarobljenika, navodeći da bi takva obustava sukoba mogla biti „početak kraja” dugog rata između njih.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i savetnik za spoljne poslove Kremlja Jurij Ušakov potvrdili su dogovor. Tramp je na društvenim mrežama objavio da će prekid vatre trajati od subote do ponedeljka.

Subota je Dan pobede u Rusiji, praznik koji obeležava pobedu nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu.

- Sa zadovoljstvom objavljujem da će biti TRODNEVNI PREKID VATRE (9, 10. i 11. maj) u ratu između Rusije i Ukrajine - napisao je Tramp.

- Proslava u Rusiji je povodom Dana pobede, ali i u Ukrajini, jer su i oni bili veliki deo i faktor u Drugom svetskom ratu.

Autor: Jovana Nerić