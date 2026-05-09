Trampova ispovest koja je nasmejala sve, a tiče se Melanije: Ovo je tražio od vojske

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Predsednik SAD Donald Trump izjavio je danas da je imao problema sa prvom damom Melanijom Tramp zbog funkcije automatske ispravke teksta -"autokorekt" na svom smart telefonu, zbog čega je morao da zatraži pomoć vojske.

Govoreći na nedavnom prijemu u Beloj kući, Tramp je rekao da je njegov telefon često menjao ime "Melanija" u "Melody" zbog funkcije automatske ispravke, što je, kako je naveo, dovelo do nesporazuma u javnosti, prenosi Foks njuz.

"Svaki put kada bih napisao Melanija, telefon bi to promenio u Melodi. I rekao bih 'Melanija je fantastična' i 'srećan Dan majki, Melanija, naša divna prva dama, Melanija'. Ali bi se automatski ispravilo u 'Melodi' A ponekad to ne bih lektorisao, i bio bih potpuno desetkovan", rekao je Tramp.

On je u šali naveo da nije bio svestan te funkcije i da mu je bila potrebna pomoć američke vojske da problem ispravi.

"Znate ko je ovo popravio? Vojska. Rekao sam: 'Dođite ovamo, morate ovo da popravite. Ubija me'", rekao je Tramp.

Tramp je dodao da ponekad nije proveravao objave pre slanja, zbog čega je, kako tvrdi, dobijao kritike i "bio razapet" u javnosti, jer su ljudi mislili da ne zna ime svoje supruge.

Autor: D.Bošković

