HOROR! Čovek pucao na vojnu policiju, pa pretio taksisti da ga vozi: Slao je glasovne sa mog telefona

Mladi zagrebački taksista Z. M., još dugo će pamtiti vožnju od 5. maja ove godine u jutarnjim satima, kada je od Maksimira do Velikog Polja u Novom Zagrebu vozio naoružanog 32-godišnjog Mate M., ugostitelja po zanimanju.

Prema navodima, osumnjičeni je pre susreta s taksistom izazvao strah i u jednom kafiću na Ravnici, gde je, kako se tvrdi, mahao pištoljem pred gostima i osobljem.

Nakon događaja, sud mu je odredio pritvor u trajanju od mesec dana u Remetincu, zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.

Incident u kafiću

Prema svedočenjima, Mate M. je oko 7 časova ujutru u kafiću popio više alkoholnih pića - četiri piva i četiri rakije. Nakon toga je izašao na terasu, gde je izvadio pištolj i mahao njime prema radnicima vodovoda. Konobarica je, uplašena situacijom, pozvala pomoć.

Zatim je prišao šanku i tražio 100 evra. Konobarica mu je, u strahu, dala novac iz kase, nakon čega je napustio lokal, navodno teturajući i povremeno repetirajući oružje.

Vožnja sa taksistom i pretnje

Oko 8.35 sati osumnjičeni je uzeo taksi i rekao vozaču da ga odveze do DVD Buzin. Tokom vožnje tražio je da stanu na pumpi, dao mu novac i poslao ga da kupi pivo. Taksista se vratio sa alkoholom i nastavio vožnju.

Tokom puta, osumnjičeni je taksisti rekao da su policijske patrole "svuda zbog njega" i izvadio pištolj, koji je stavio na nogu. Zatim mu je dao dodatni novac i tražio da nastavi vožnju bez zaustavljanja i da nikome ne govori da ga je vozio.

U jednom trenutku naterao je vozača da preko njegovog telefona šalje glasovne poruke, u kojima je tvrdio da je pucao na vojnu policiju i da beži.

Pucnjava tokom vožnje

Prema izjavi taksiste, dok su prolazili pored benzinske pumpe na Radničkoj, osumnjičeni je izvadio pištolj kroz prozor i počeo da puca. Kasnije je, prema istom svedočenju, nastavio da preti i ponaša se nepredvidivo, uključujući i situacije u kojima je oružje usmeravao ka sebi i vozilu.

Na području Domovinskog mosta navodno je tražio da se približe drugom vozilu, tvrdeći da želi da napadne osobu koja se nalazila u njemu. Takođe je pucao na gume kamiona kod čvora Kosnica.

Taksista je na kraju zaustavio vozilo u Velikom Polju, gde je izašao iz auta, dok je osumnjičeni kasnije preuzeo vozilo i odvezao se.

Istraga i raniji dosije

Mate M. je, prema policiji, od ranije poznat organima reda i ranije je osuđivan zbog iznude i pretnji.

Tokom istrage otkriveno je i da je nekoliko nedelja ranije putem video poziva pokazivao oružje majci, a potom navodno i pretiocu ocu. Policija navodi da se radi o osobi sa istorijom nasilnog ponašanja, a istraga o celom slučaju je i dalje u toku.

Autor: D.Bošković