Rajaner odlazi iz Soluna: Grčka ostaje bez 12 avionskih ruta, ovo je razlog

Rajaner će ove zime zatvoriti svoju operativnu bazu na aerodromu u Solun i smanjiti broj letova ka tom gradu i iz njega.

Ova odluka usledila je nakon što je operater aerodroma Fraport Greece povećao godišnje takse, izjavio je juče glavni komercijalni direktor kompanije.

U razgovoru sa novinarima u Atini, Džejson MekGinis rekao je da nije postignut napredak u pregovorima između niskobudžetne aviokompanije i Fraporta, koji je povećao naknade na više grčkih aerodroma.

"Fraport Greece je nastavio da povećava takse, koje su sada za 66 odsto više nego pre pandemije kovida", upozorio je MekGinis.

Fraport Greece je saopštio da su sve tvrdnje koje povezuju odluku Rajanera sa aerodromskim taksama ili naknadom za razvoj aerodroma, koju je uvela grčka država, potpuno neosnovane.

"Odluka o smanjenju zimskih operacija na aerodromu Makedonija u Solunu isključivo je povezana sa komercijalnom strategijom Rajanera, njegovim poslovnim modelom i procenom profitabilnosti", naveo je Fraport.

Irski prevoznik, najveći u Evropi po broju putnika, ima 95 operativnih baza širom kontinenta u kojima drži avione i kabinsko osoblje. Prošlog meseca je takođe najavio zatvaranje svoje baze u Berlin zbog viših taksi i poreza.

MekGinis nije precizirao da li će najnoviji potez dovesti do smanjenja broja radnih mesta među 100 zaposlenih u bazi u Solunu.

Kapacitet će biti smanjen i na aerodromu u Atini tokom predstojeće zime, što će dovesti do ukupnog gubitka od 700.000 sedišta i 12 ruta širom Grčke.

Avioni će biti preusmereni u Albanija, Italija i Švedska.

Autor: Jovana Nerić