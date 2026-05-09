TINEJDŽER UBIO BESKUĆNIKA ZBOG JEZIVOG TIKTOK IZAZOVA: Poznati detalji zločina

Mladić (17) uhapšen je zbog ubistva 39-godišnjeg muškarca nedaleko od Tajm skvera, a policiji je navodno rekao da je to uradio zbog bizarnog izazova na Tik Toku pod nazivom "zezanje narkomana", navode policijski i bezbednosni izvori.

Osumnjičeni napadač, kog izvori identifikuju kao Džejden Sančez, uhapšen je oko 20 časova u sredu i suočava se i sa optužbom za posedovanje oružja zbog napada nožem u ponedeljak uveče, u kojem je ubijen Leonides Baez (39).

Policajci su tokom kontrole na stanici primetili Sančeza kako preskače plaćanje karte i zaustavili ga, nakon čega su brzo utvrdili da je tražen zbog smrtonosnog napada na Menhetnu dva dana ranije. Kod njega je pronađen i skalpel.

Dok je bio u pritvoru, Sančez je policiji navodno priznao da je napao žrtvu i da je to bio deo bolesnog TikTok izazova čiji je cilj da se "maltretiraju narkomani".

Mršavi tinejdžer kovrdžave kose, obučen u bež "džordan" duksericu i crno-beli šorts, tvrdio je pred novinarima da je delovao u samoodbrani.

- Brate, bila je samoodbrana! Skinii mi se s vrata! - viknuo je Sančez dok su ga detektivi uvodili u sudnicu.

- Udario me je i ošamario. Odrastao čovek je tukao klinca - dodao je on

Tvrdio je da je samo prolazio kada mu je muškarac prišao, ali je negirao da je bio deo internet izazova koji se pojavljuje i na Instagramu i Jutjubu, nakon što je TikTok počeo da uklanja takve sadržaje.

Sančez je u četvrtak uveče izveden pred krivični sud na Menhetnu po čak 11 tačaka optužnice, uključujući ubistvo drugog stepena, četiri tačke za pljačku i dve za napad.

Žrtva, Baez, čija je poslednja poznata adresa bila u Vusteru u saveznoj državi Masačusets, izboden je u torzo i leđa, a lice mu je isečeno. Sve se dogodilo oko 23:30 sati ispred restorana Burger&Lobster. Napad se dogodio nedaleko od Teatra Stefan Zondhajm.

Pomoćnica okružnog tužioca Dafna Džoran rekla je na sudu da je optuženi "ubio čoveka koji je spavao na ulici", opisujući njegovo ponašanje kao "kriminalni pohod".

Snimci sa nadzornih kamera prikazuju Sančeza i dvojicu prijatelja kako prilaze muškarcu koji je "izgledao kao da spava na zemlji", navodi se u krivičnoj prijavi.

Džoran je dodala da su tinejdžeri navodno "urinirali u čašu i bacili urin" na Baeza nakon što su ga probudili i uznemiravali. Sančez je zatim navodno izvadio predmet iz džepa prsluka, uhvatio Baeza i zabo mu ga u grudi.

- Optuženi je čoveka ubo pravo u srce - rekla je Džoran sudiji Džefriju Geršuniju.

Sančez ima dugu istoriju porodičnog nasilja. Tužilaštvo je navelo da su on i njegovi prijatelji prethodno opljačkali kiosk, razbili staklo i ukrali kasu 3. maja.

Mesec dana pre ubistva, 7. aprila, Sančez i još troje ljudi navodno su opljačkali prodavnicu suvenira blizu Tajms skvera. Kada je prodavac pokušao da se odbrani, Sančez mu je navodno zapretio: "Isećiću ti lice", nakon čega ga je posekao po ruci.

Tužiteljka je dodala da se Sančez kasnije vratio u istu prodavnicu i "ubo još jednu osobu u ruku". Tinejdžera je identifikovao službenik školske bezbednosti koji ga je više puta sretao u srednjoj školi na Menhetnu.

Sudija je odredio da Sančez ostane u pritvoru bez mogućnosti kaucije. Sledeće ročište zakazano je za petak. Drugi osumnjičeni, za koje se veruje da su takođe tinejdžeri, još su u bekstvu.

Autor: Iva Besarabić