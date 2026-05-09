Putin: Razgovarali smo o mogućim posledicama provokacija Kijeva sa Kinom, Indijom i SAD

Rusija je o mogućim posledicama provokacija Kijeva tokom proslave Dana pobede u Moskvi razgovarala sa Kinom, Indijom i Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin, ističući da je Rusija pristala na predlog SAD o produženju prekida vatre sa Ukrajinom do 11. maja i razmeni ratnih zarobljenika.

Putin je naveo da je 5. maja Ukrajini poslat spisak od 500 pripadnika ukrajinske vojske, prenosi RIA Novosti.

"Prvobitna reakcija je bila da moraju detaljnije da pogledamo, pa možda ne svih 500, možda 200, a onda su potpuno nestali sa radara i otvoreno rekli da nisu spremni za ovu razmenu. Nisu je želeli", rekao je Putin, ističući da iz Kijeva još nisu stigli novi predlozi o tom pitanju.

RIA navodi da je Putin nakon proslave Dana Pobede razgovarao sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, vrhovnim vladarom Malezije sultanom Ibrahimom, predsednikom Laosa Tonglunom Sisulitom, predsednikom Abhazije Badrom Gumbom, predsednikom Južne Osetije Alanom Gaglojevim i delegacijom Republike Srpske.

Autor: S.M.