POSLEDNJA PROVERA IMA LI PACOVA NA "KRUZERU SMRTI" PRE EVAKUACIJE PUTNIKA! Španski lekari ušli na brod na kojem je troje ljudi umrlo od andskog soja hantavirusa (FOTO+VIDEO)

Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus pristao je rano jutros blizu luke Granadilja na Tenerifima, gde će se usidriti radi evakuacije putnika i dela posade, preneli su španski mediji.

Putnici, od kojih nijedan nije pokazao znake infekcije, biće testirani od strane španskih zdravstvenih vlasti, a zatim će biti prebačeni na kopno malim čamcima, saopštili su španski zvaničnici, prenosi Rojters.

Zapečaćeni autobusi će zatim prevesti putnike do glavnog aerodroma na ostrvu, gde će se ukrcati u avione za svoje zemlje.

"Iz predostrožnosti, svi putnici na luksuznom kruzeru 'MV Hondius' smatraju se visokorizičnim kontaktima", saopštila je u subotu uveče Evropska agencija za javno zdravlje.

Španski državljani će prvi sići sa broda, a pripadnici ostalih nacionalnosti će slediti u grupama, saopštili su vladini zvaničnici u subotu.

Poslednja provera da li ima pacova na kruzeru pre nego što počne iskrcavanje putnika

Španski zdravstveni zvaničnici ušli su na kruzer "MV Hondius" kako bi izvršili poslednju proveru broda i započeli iskrcavanje putnika.

Prethodno su stručnjaci već obavili inspekciju kruzera nakon što je stigao do Tenerifa i nisu pronašli glodare na brodu.

Direktorka "Batuta": Nema Srba na kruzeru, ali oprezno prilikom čišćenja prostorija u kojima mogu da budu prisutni glodari

Verica Jovanović, direktorka Instituta "Batut", izjavila je danas, govoreći o hantavirusu koji se pojavio na kruzeru "MV Hondius i odneo tri života, da u svetu 30 godina nije došlo do mutacije tog virusa i da nema opasnosti od pandemije.

- U Srbiji nema razloga za zabrinutost jer nije bilo putnika na spornom kruzeru - kazala je Jovanović za Javni servis Srbije i dodala da je zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe.

Ona je navela je da se hantavirus najčešće prenosi sa glodara na ljude i apelovala na građane da vode računa o higijeni, naročito prilikom čišćenja podruma, vikendica i prostora u kojima mogu da budu prisutni glodari.

Direktorka "Batuta" je objasnila da se simptomi razlikuju u zavisnosti od tipa virusa.

- Evropski tip uglavnom izaziva tegobe sa bubrezima, dok andski soj ima simptome slične gripu, ali brzo dovodi do oštećenja pluća i problema sa disanjem - rekla je Jovanović.

Prve fotografije "MV Hondiusa" u španskoj luci Granadilja de Abona na ostrvu Tenerife

Prvo sa broda silaze Španci i idu u vojnu bolnicu, avione šalju SAD, Nemačka, Francuska, Belgija, Irska, Holandija...

Kompanija "Ouešnvajd ekspedišons", koja upravlja kruzerom "MV Hondius", objavila je da će putnici biti evakuisani na obalu malim čamcima koji maksimalno primaju deset ljudi, a proces će biti obavljan po zemljama odakle potiču.

Nekoliko zemalja, uključujući SAD, Nemačku, Francusku, Belgiju, Irsku i Holandiju, šalju avione za evakuaciju svojih državljana koji su bili na brodu.

- Redosled iskrcavanja biće koordinisan sa dolaskom letova za repatrijaciju - navedeno je iz kompanije, a prtljag putnika ostati na brodu i biće im dostavljen kasnije.

Llegada del MV #Hondius a las aguas territoriales españolas. Un buque de la #GuardiaCivil lo ha escoltado hasta el puerto de Granadilla, donde hay preparado un dispositivo especial para recibir a los ocupantes del barco@EMANUEL28082733@mar_rojo_pic.twitter.com/z970yjbvxx — mar-rojo~♀️🌹 🍉 (@mar_rojo_) 10. мај 2026.

CNN prenosi izjavu zvaničnika američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) da će 17 putnika iz SAD – od kojih nijedan nema simptome – biti prevezeno u Medicinski centar Univerziteta Nebraska, gde se nalazi Nacionalna karantinska jedinica, ustanova koju finansira federalna vlada.

- Nakon kratkog pregleda u jedinici, putnici će moći da budu pod kućnim nadzorom tokom narednih 42 dana - rekao je zvaničnik, a nadzor će biti obavljan najmanje jednom dnevno.

Očekuje se da će 14 španskih putnika prvi sići ​​sa broda i nositi FFP2 maske, a sa njima će biti osobe zadužene za autobuski prevoz i logistiku.

Ministarstvo zdravlja Španije je saopštilo da će oni biti odvedeni u vojnu bolnicu, gde će boraviti u pojedinačnim sobama bez mogućnosti poseta i dobiće da urade PCR test po dolasku i još jedan sedam dana kasnije.

Španska Civilna garda u luci spremna za evakuaciju putnika

Španska Civilna garda i novinari nalaze se u luci Granadilja de Abona gde se pripremaju za evakuaciju skoro 150 ljudi sa kruzera "MV Hondius".

SCENES Spain's Guardia Civil and journalists gather at #Tenerife port Granadilla de Abona, as the island prepares for the arrival of the #hantavirus-struck #cruiseship on May 10. Most of the nearly 150 people on board the cruise ship are due to be evacuated and repatriated after… https://t.co/9rCx0uHT2g pic.twitter.com/1mdOBlj6n0 — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) 09. мај 2026.

Kruzer ušao u luku na ostrvu Tenerife

Izveštač Skaj njuza javlja da je kruzer "MV Hondius" sada u luci Granadilja de Abona na ostrvu Tenerife.

#EFEFotos | Primeras imágenes del crucero MV Hondius en su aproximación de madrugada al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife). Tomada a las 5.37 horas de Canarias (4.37 GMT).



📸 EFE/Miguel Barreto pic.twitter.com/4MQp8FIvmP — EFE Canarias (@EFE_Canarias) 10. мај 2026.

Navodi se da se do noćas, zbog sporenja sa lokalnim vlastima, nije znalo da li će brod ostati dalje od obale ili će mu biti dozvoljeno da uđe u samu luku.

Španski ministar zdravlja: Nema pacova s Anda na kruzeru koji bi doplivali do Kanarskih ostrva

Havijer Padilja, ministar zdravlja Španije, objavio je na društvenoj mreži X poruku kojom ohrabruje lokalno stanovništvo na Tenerifama koje je zabrinuto zbog dolaska kruzera sa zaraženim od hantavirusa.

On je naveo da je predsedniku regionalne vlade Kanarskih ostrva rečeno da u inspekcijama koje je obavilo stručno osoblje na brodu nisu pronađeni glodari, čiji se izmet i izlučevine smatraju uobičejenim izvorom zaraze ovim virusom.

La ministra remitió informe al presidente de Canarias que indica que, conforme a las inspecciones realizadas por expertos a bordo, no se han detectado roedores y la probabilidad de que un roedor andino de hábitat montañoso embarque y alcance nadando la costa canaria es nula. pic.twitter.com/MhwstCen7t — Javier Padilla (@javierpadillab) 10. мај 2026.

- Mogućnost da neki glodar s Anda iz planinske sredine uđe na brod i dođe do Kanarskih ostrva plivajući ravna je nuli - napisao je Padilja, misleći na glodare iz planinskog pojasa Argentine koji nose andski soj hantavirusa, prenosiv i sa čoveka na čoveka.

Fernando Klaviho, predsednik regionalne vlade Kanarskih ostrva, prethodno je upozorio da kruzeru neće biti dozvoljeno da se usidri.

Trideset članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan.

Brod je u sredu krenuo sa Zelenortskih Ostrva ka Španiji nakon što su Svetska zdravstvena organizacija i Evropska unija zatražile da se organizuje evakuacija putnika zbog izbijanja hantavirusa.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Ghebrejesus doputovao je u subotu uveče na Tenerife na Kanarskim ostrvima, zajedno sa španskim ministrima unutrašnjih poslova, zdravlja i teritorijalne politike da sačekaju dolazak broda.

SZO je u petak saopštila da je osmoro ljudi obolelo, uključujući troje koji su preminuli - holandski par i jedan nemački državljanin.

Potvrđeno je da je šestoro ljudi zaraženo virusom, dok su još dva slučaja sumnjiva, navela je SZO.

Hantavirus se obično prenosi preko glodara, ali se u retkim slučajevima može preneti i sa osobe na osobu.

Autor: Jovana Nerić