HOROR U KOMŠILUKU! Deda godinu dana silovao unuku (9), policija potom otkrila još veći užas!

Slučaj obljube devetogodišnje devojčice u Rumuniji, za koji se sumnjiči njen deda (58), otkrio je policiji još veći horor - da u gradu imaju još jednog serijskog pedofila koji već 30 godina nije kažnjen za svoja zlodela!

Policija je došla do zastrašujućih saznanja, a nakon što je ćerka jednog od osumnjičenih policiji prijavila da je njen otac obljubio njenu devetogodišnju kćer. Veruje se da je devojčica trpela seksualno nasilje punih godinu dana.

Ubrzo potom su saznali da mu je saučesnik sve vreme bio prvi komšija, starac od 80 godina kome ovo nije prvi put da zlostavlja decu!

Dvojica muškaraca su uhapšena i nalaze se u pritvoru, dok policija nastavlja istragu i pokušava da identifikuje sve žrtve.

Istraga je počela nakon što je majka devojčice (9) došla u policiju i prijavila da sumnja da je njen otac silovao njeno dete i to više puta. Zločini su se, kako se sumnja, događali u kući osumnjičenog, koji je čuvao dete kada roditelji ne bi bili tu.

"On je čuvao dete kada mi nismo bili tu... Čuvao...kako to čudno sad zvuči", rekla je u suzama majka devojčice.

Veruje se da je osumnjičeni 58-godišnjak napastvovao unuku svaki put kada bi mu bila poverena na čuvanje. Nedavno je devojčica skupila hrabrost i sve ispričala tetki, nakon čega je ona sve obelodanili svojoj sestri.

"Sve smo otkrili 28. januara, kada se devojčica poverila svojoj tetki i odmah smo otišli u policiju. On je uhapšen tek 26. februara... Dete je pipkao, dodirivao... Nikad nisam imala normalne odnose sa svojim ocem", rekla je majka.

Tokom istrage prijavljenog slučaja, policiju su tragovi iz doma osumnjičenog odveli do kuće prekoputa. Ispostavilo se da nije samo deda zlostavljao devojčicu, već i njegov prvi komšija, za kojeg su svi u kraju verovali da je "duša od čoveka".

Međutim, kada su mu inspektori zakucali na vrata i krenuli da ga ispituju, starac je otkrio jezive tajne. Da su njegovi zločini počeli pre više decenija i da su žrtve, tokom 30 godina zlostavljanja bile brojne.

"Postoji osnovana sumnja da su dvojica osumnjičenih počinili ista krivična dela protiv drugih ljudi, a ne samo protiv maloletne srodnice jednog od osumnjičenih", navodi izvor iz istrage.

Majka zlostavljane devojčice rekla je da je odlazila u kuću drugog osumnjičenog kada je bila dete, jer je imao crtaće i video trake.

"Sada su mu navodno našli i neke odvratne snimke...", rekla je majka.

Policija u Bukureštu pozvala je žrtve, koje su pretrpele nasilje od nekog od osumnjičenih da dođu u policiju i sve prijave. Ukoliko se dokaže krivica drugoosumnjičenog, preti mu kazna od minimum 15 godina zatvora.

Autor: Jovana Nerić