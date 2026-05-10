NEVIĐENI SNIMCI IZ EGIPTA: Makron se usred Aleksandrije bacio na beton i počeo da radi OVO (VIDEO)

U osvežavajuće ležernom trenutku koji je trenutno hit na egipatskim društvenim mrežama, predsednik Francuske Emanuel Makron primećen je kako uživa u opuštenom jutarnjem trčanju užurbanim ulicama Aleksandrije u nedelju, 10. maja.

Video snimci koji se masovno dele prikazuju Makrona kako džogira ulicom Haled Ibn Al-Valid ka ulici Al-Esavi, utapajući se u svakodnevni život dok se saobraćaj i prolaznici oko njega kreću potpuno normalno.

Primećeno je i da nije bilo masovnih kolona vozila niti blokiranih puteva. Nakon toga je viđen kako radi i plenkove.

🇫🇷🇪🇬 Macron went for a jog through the streets of Alexandria during his official visit to Egypt.



At this point it's a fitness tour with some diplomacy on the side 😂pic.twitter.com/KIeLpULcVa https://t.co/J2mCbVMbXv — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 10. мај 2026.

Ovaj trenutak usledio je odmah nakon što je Makron svečano otvorio novo sedište Univerziteta "Senghor" u Borg El Arabu, što je deo njegove zvanične posete Egiptu u cilju jačanja kulturnih i diplomatskih veza dveju zemalja.

Poseta je uključila i srdačne trenutke sa egipatskim predsednikom Abdelom Fatahom el-Sisijem duž aleksandrijskog šetališta (Korniš) i na istorijskim lokalitetima poput citadele, čime je dodatno naglašeno prijateljstvo dve nacije.

Podsetimo, Makronu ovo nije prvi put da ne odustaje od "dnevne rutine", uprkos što je na službenom putu. Tako je ranije snimljen kako džogira u Indiji.

ENORME 😎😎 Emmanuel Macron en plein échauffement dans la rue, tranquille ! Dinguerie 🥹 Quelle resistance de ouf ! La France Puissance c’est lui 😎 #Alexandrie pic.twitter.com/MtasrFpe1d — 🕶️🇫🇷MacronardsFM 🕶️#TiensBonMacron (@MacronardsFM) 10. мај 2026.

Ovo nije Makronova prva poseta Egiptu. Prošlog aprila, Makron je srdačno dočekan u Kairu na početku trodnevne zvanične posete. Tada se pridružio predsedniku El-Sisiju u šetnji kroz istorijsku četvrt Kan El-Halili. Dvojica lidera su prošetala trgom Al-Husein i zastala ispred istoimene džamije, gde ih je okupljeni narod pozdravio.

Autor: Iva Besarabić