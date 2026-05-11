Najkraća parada u istoriji: Moskva obeležila Dan pobede bez vojne mehanizacije na Crvenom trgu

Ovogodišnja vojna parada povodom Dana pobede na Crvenom trgu u Moskvi trajala je svega 45 minuta, što je čini najkraćom paradom u modernoj ruskoj istoriji.

Današnja ceremonija bila je duplo kraća od prošlogodišnje jubilarne parade, koja je trajala oko 90 minuta, dok su skoro sve manifestacije od 2010. godine trajale duže od sat vremena.

Prema izveštajima koje prenosi The Moscow Times, događaj održan 9. maja 2026. godine ostaće upamćen i po tome što je ovo prva parada u poslednjih 19 godina na kojoj Crvenim trgom nisu prošla vojna vozila.

Umesto tradicionalnog defilea tenkova, raketnih bacača i oklopnih transportera, posetioce su dočekale isključivo marširajuće formacije. Ruska državna televizija je u direktnom prenosu nedostatak tehnike na samom trgu nadomestila emitovanjem unapred snimljenih materijala.

Gledaocima su prikazani snimci dronova, nuklearnih oružanih sistema i, kako su državni mediji opisali, „primeri najnovije ruske vojne opreme“. Video prezentacija uključila je i kadrove nuklearnih podmornica „Arhangeljsk“ i „Knez Vladimir“.

Skraćivanje programa postalo je trend poslednjih godina:

2023: 47 minuta

2024: 50 minuta

2025: 90 minuta (jubilej)

2026: 45 minuta

Jedini raniji slučaj skraćivanja zbog vremenskih prilika zabeležen je 2017. godine, kada je otkazan vazdušni deo programa, a ceremonija svedena na 50 minuta.

Na glavnim tribinama primetan je bio izostanak mnogih poslanika Državne dume i vladinih zvaničnika. Predsednik Vladimir Putin bio je prvenstveno u pratnji članova Saveta bezbednosti Rusije, uključujući Valentinu Matvijenko i Vjačeslava Volodina.

U samom maršu učestvovalo je više od 1.000 ruskih vojnika koji su se borili u ratu protiv Ukrajine. Takođe, po prvi put se u zasebnoj formaciji pojavio i kontingent vojnika iz Severne Koreje. Putin je u svom govoru istakao da su ruske snage koje se bore u Ukrajini „inspirisane sovjetskim vojnicima“ iz Drugog svetskog rata.

Ovogodišnji Dan pobede obeležen je u senci diplomatskih napora. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je 8. maja da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o trodnevnom prekidu vatre (9, 10. i 11. maj) radi sprovođenja velike razmene zarobljenika po principu „1000 za 1000“.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su pripreme za razmenu u toku, ali je naglasio da će Ukrajina odgovoriti „simetrično“ ukoliko Rusija prekrši dogovoreno primirje tokom prazničnih dana.