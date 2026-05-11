PAPI LAVU SPUSTILA SLUŠALICU: Za neverovati je šta je, u komunikaciji sa bankarskom službenicom, doživo poglavar Rimokatoličke crkve

Biti papa nije to tako jednostavno. Čak je i za papu komplikovano razgovarati sa korisničkom službom banke.

Papin bliski priijatelj, sveštenik Tom Makarti, poznata ličnost u katoličkoj zajednici Čikaga, ispričao je grupi vernika u Nejpervilu, Ilinois, šta se dogodilo kada je papa Lav XIV morao da pozove odelenje za korisničku službu svoje banke u SAD.

Dva meseca od izbora za papu, Lav XIV je pozvao svoju banku u Čikagu u kojoj je imao račun, da promeni broj telefona i adresu. Predstavio se kao Robert Prevost, odgovorio je na sva postavljena bezbednosna pitanja. Međutim, službenica banke mu je rekla da to nije dovoljno i da će morati lično da dođe u filijalu kako bi potvrdio identitet i promenio podatke.

U tom trenutku poglavar Rimokatoličke crkve joj je rekao: „Pa, ja mislim da ne mogu to da uradim“.

Bezuspešno je pokušavao da je ubedi da mu dozvoli da završi proceduru telefonom. Zatim ju je kao poslednje sredstvo ubeđivanja upitao:

- Da li bi bilo drugačije ako bih vam rekao da sam papa?

Bankarska službenica je spustila slušalicu.

Na kraju, s obzirom da živi daleko, u Vatikanu, u Italiji, papa je pozvao prijatelja, sveštenika iz Čikaga, koji ga je povezao sa bankom. Predsednik banke se u početku opirao insistirajući da pravila zahtevaju da se klijent pojavi lično, ali je napravio izuzetak kada mu je rečeno da će papa Lav da promeni banku.

Autor: Iva Besarabić

