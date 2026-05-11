IZ MAĐARSKE OTKRILI: Ovo će biti spoljna politika Budimpešte

Izvor: Novosti.rs

Nova mađarska ministarka spoljnih poslova, Anita Orban, najavila je promenu spoljne politike Budimpešte.

Uoči današnjeg sastanka Saveta EU za spoljne poslove, ona je rekla da njena zemlja više neće koristiti veto kao instrument ucene i da će raditi na obnavljanju poverenja sa partnerima u Evropskoj uniji i NATO-u, piše Ukrajinska pravda.

Orban je naglasila da je Mađarska "prečesto postajala prepreka u evropskom procesu donošenja odluka".

- Nismo koristili veto kao poslednje sredstvo, već za politički PR - rekla je ona.

Stav o Ukrajini

Što se tiče Ukrajine, Orban je pojasnila da će Budimpešta podržati njenu dalju integraciju u EU isključivo na osnovu "strogog nacionalnog interesa".

Dodala je da će Mađarska nastaviti da zahteva dodatna prava za mađarsku manjinu u Ukrajini.

Ove izjave dolaze nakon promene vlasti u Mađarskoj. Viktor Orban, koji je vladao Mađarskom 16 godina, poražen je na izborima. Peter Mađar, lider donedavno opozicione stranke Tisa, položio je zakletvu prekjuče i zvanično stupio na dužnost. Pre toga, na konstitutivnoj sednici parlamenta izabrana je nova predsednica, a jedna od njenih prvih odluka bila je da vrati zastavu Evropske unije u zgradu parlamenta.

Autor: S.M.

