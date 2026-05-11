PRINCEZA U PRVOJ MISIJI: Kejt Midlton stiže u Italiju, objavila Kensingtonska palata

Izvor: Pink.rs/Novosti.rs

Princeza Kejt Midlton (44), dolazi u misiju 13. i 14. maja u Italiju, u Ređo Emiliju, da proučava tamošnje obrazovanje u ranom detinjstvu za svoju Fondaciju, koje bi moglo da je inspiriše, budući da je to „poštovana metoda za stvaranje visoko interaktivnih okruženja za učenje“.

To je zvanično objavila Kensingtonska palata. Biće to prvo putovanje u inostranstvo radi javnog angažovanja posle borbe sa rakom sa kojim se suočila 2024. godine.

Takođe će označiti globalno širenje Kraljevskog fondacionog centra za rano detinjstvo, dobrotvorne organizacije koju je ona lično osnovala 2021. godine.

Inače, to je vrsta pedagoškog pristupa za predškolsko obrazovanje koji je u Italiji osmislio i razvio Loris Malaguci posle Drugog svetsko rata.

Autor: S.M.

