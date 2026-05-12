EU, Ukrajina, Kanada i partneri udružuju napore za povratak prisilno premeštene i nezakonito deportovane ukrajinske dece

Predstavnici Evropske unije, zajedno sa Ukrajinom i Kanadom, bili domaćini „Sastanka na visokom nivou Međunarodne koalicije za povratak ukrajinske dece“.

Ovu inicijativu najavila je predsednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen, u svom obraćanju o stanju Unije 2025. godine.

U ime EU, visoka predstavnica i potpredsednica Komisije, Kaja Kalas, i komesarka za proširenje, Marta Kos, pridružile su se predstavnicima oko 60 zemalja kako bi ponovo potvrdile zajedničku posvećenost intenziviranju akcija za obezbeđivanje povratka svakog ukrajinskog deteta koje je Rusija prisilno premestila ili nezakonito deportovala, kao i osiguravanju pune odgovornosti za ove zločine koje je počinila Rusija.

Predsednica fon der Lajen je izjavila:

„Desetine hiljada ukrajinske dece koju je Rusija odvela i dalje su odvojeni od svoje zemlje i svojih najmilijih. Nećemo mirovati dok svako od njih ne bude ponovo sa svojim porodicama. Sa 50 miliona evra pružamo konkretnu podršku našoj posvećenosti. Jačamo sisteme zaštite, obezbeđujemo obrazovanje i garantujemo pravdu za ukradenu decu. Povratak svakog deteta mora biti deo bilo kog mirovnog sporazuma.“

Od početka ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine, zabeleženo je da je više od 20.500 ukrajinske dece nezakonito deportovano ili prisilno premešteno u Rusiju ili na privremeno okupirane teritorije Ukrajine. Sistematski napori Rusije da prikrije identitet i lokaciju ove dece čine održivu, koordinisanu međunarodnu akciju hitnijom nego ikada.

Nakon sastanka, Evropska unija, Ukrajina i Kanada objavile su zajedničke zaključke koji odražavaju obaveze dogovorene od strane partnera.

Obaveze preuzete na sastanku na visokom nivou

Sastanak na visokom nivou otvoren je video-porukama predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Učesnici su se saglasili o setu konkretnih mera, kao što su:

Jačanje pronalaženja, verifikacije i praćenja: Nadograđujući se na ukrajinski Pilot mehanizam za pronalaženje, Koalicija će proširiti partnerstva, ojačati koordinaciju na terenu i intenzivirati napore u pronalaženju, uključujući korišćenje obaveštajnih podataka iz otvorenih izvora.

Podrška ukrajinskim naporima za povratak: EU će pružiti dalju tehničku, finansijsku i institucionalnu podršku ukrajinskim vlastima i organizacijama civilnog društva koje rade na obezbeđivanju povratka dece.

Jačanje diplomatskog puta: Koalicija će intenzivirati angažman u Ujedinjenim nacijama i sa međunarodnim partnerima, promovisati postojeće mehanizme posredovanja i podržati formalne i neformalne kanale za povratak.

Podrška povratku, zaštiti i reintegraciji: EU i partneri proširiće podršku za reintegraciju kroz rano obrazovanje, zaštitu dece i sledeću fazu reforme „Bolja nega“ (Better Care) za jačanje brige zasnovane na porodici.

Osiguravanje odgovornosti: Koalicija će pojačati podršku istragama u vezi sa nezakonitom deportacijom; ojačati istražne kapacitete Ukrajine; podržati pravosuđe prilagođeno deci i odgovornost za indoktrinaciju i tzv. „prevaspitanje“ dece.

Intenziviranje koordinisanih sankcija: Partneri su se saglasili da usvoje dalje koordinisane sankcije protiv onih koji su odgovorni za ili saučesnici u nezakonitoj deportaciji i militarizaciji ukrajinske dece.

Da bi podržala ove napore, Evropska unija mobiliše dodatnih 50 miliona evra za jačanje ukrajinskog sistema zaštite dece, poboljšanje pristupa pravdi i jačanje digitalnih sistema za zahteve za obeštećenje.

Evropska unija, zajedno sa svojim partnerima, podržava Ukrajinu u nastojanju da osigura povratak sve ukrajinske dece njihovim domovima. Dokumentarni film „Posle kiše: Putinova ukradena deca se vraćaju kući“ (After the Rain: Putin's Stolen Children Come Home), koji sadrži svedočenja iz prve ruke, biće dostupan besplatno na audiovizuelnom portalu mesec dana.

Međunarodna koalicija za povratak ukrajinske dece pokrenuta je u Kijevu u februaru 2024. godine. Pod kopredsedavanjem Ukrajine i Kanade, Koalicija je primila EU kao punopravnu članicu u septembru 2025. godine. Ona sada okuplja 49 zemalja i međunarodnih organizacija kao centralna platforma za koordinaciju diplomatskih, humanitarnih i pravnih napora.