DVE DRUGARICE (17) SKOČILE SA ZGRADE! Upravnica im pokazala gde stoje ključevi od krova, usledio HOROR, komšije u ŠOKU: Kako smo mogli znati... (VIDEO)

Dve sedamnaestogodišnje devojke skočile su sa krova šestospratnice u atinskom predgrađu Iliupoli. Jedna je poginula, dok se druga nalazi u kritičnom stanju.

Tragedija je potresla predgrađe Atine, Iliupoli, gde su dve sedamnaestogodišnje devojke skočile sa krova šestospratnice. Jedna tinejdžerka je izgubila život, dok je druga u kritičnom stanju prebačena u bolnicu "Asklepije" u Vuli i lekari joj se bore za život.

Prema navodima grčkih medija, ranac jedne od devojaka pronađen je na krovu zgrade, a u njemu i oproštajna poruka u kojoj su navedeni razlozi njenog čina. Policija sumnja da je i druga devojka skočila zajedno sa prijateljicom, iako njena poruka zasad nije pronađena.

Kako se navodi, jedna od devojaka živela je u toj zgradi. Njih dve su se zajedno popele na krov, a policija veruje da su pre tragedije zaključale vrata krova.

Slučaj istražuje policijska uprava Iliupolija, koja sprovodi preliminarnu istragu.

Σε αυτοχειρία οδηγούν όλες οι ενδείξεις για την σοκαριστική υπόθεση με τραγικές πρωταγωνίστριες δύο 17χρονες κοπέλες οι οποίες έπεσαν κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.



Τραγικός απολογισμός ένα 17χρονο κορίτσι νεκρό και η συνομήλικη φίλη της παλεύει να κρατηθεί… — in.gr/news (@in_gr) 12. мај 2026.

Očevici tragedije u šoku

- Čuo sam vriskove, a zatim snažan prasak. Okrenuo sam se i video dve devojke kako leže. Odmah sam pozvao Hitnu pomoć. Jedna je još disala i pokušavao sam da je održim svesnom do dolaska lekara - rekao je vlasnik obližnje prodavnice.

Prema njegovim rečima, ubrzo je na mesto tragedije stigao i mladić koji je rekao da je brat jedne od devojaka.

Komšije tvrde da su devojke neposredno pre tragedije tražile ključeve od krova zgrade.

- Pitali su gde su ključevi od krova. Moja prijateljica, inače upravnica zgrade im je rekla da su tamo gde ih uvek držimo. Niko nije mogao ni da nasluti šta će se dogoditi. A samo nekoliko sekundi kasnije čuo se strašan udarac - ispričala je jedna komšinica.

Autor: Jovana Nerić