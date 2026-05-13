Umro je Albreht Vajnberg: Preživeo je Aušvic, vratio se da živi u Nemačkoj, otišao u 102. godini

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/DUŠICA GAVRILOVIĆ ||

Albreht Vajnberg, koji je preživeo više nacističkih koncentracionih logora, preminuo je u utorak u Leru u Nemačkoj, nekoliko nedelja nakon svog 101. rođendana i premijere filma o njegovom životu "Uvek mi je u glavi" (Es Ist Immer in Meinem Kopf).

"Od povratka iz Njujorka u svoj istočnofrizijski dom pre 14 godina, Albreht je neumorno i sa neverovatnom energijom prepričavao svoja strašna iskustva tokom nacističke ere i iznova i iznova upozoravao na opasnost zaborava", rekao je gradonačelnik Lera, Klaus Peter Horst, preneo je Gardijan.

Vajnberg, rođen u Rauderfenu, blizu Lera 7. marta 1925. godine, preživeo je zatvaranje u logorima Aušvic, Mitelbau-Dora i Bergen-Belzen, kao i tri marša smrti na kraju Drugog svetskog rata.

Godinama je podučavao srednjoškolce i druge o užasima koje je proživeo.

"Spavam sa tim, budim se sa tim, znojim se, imam noćne more, to je moja sadašnjost. Kada moja generacija više ne bude na ovom svetu, kada nestanemo iz sveta, onda sledeća generacija može samo da to čita iz knjige", rekao je prošle godine i dodao da je zabrinut šta će se dogoditi kada više niko ne bude tu da svedoči, podseća Gardijan.

Izraelski ambasador u Nemačkoj Ron Prosor rekao je na društvenoj mreži X da je dobro poznavao Vajnberga i da mu odaje počast kao "mostu između prošlosti i sadašnjosti, između bola i nade, između mrtvih koje nikada nije mogao zaboraviti i mladih ljudi koje je ohrabrivao da traže istinu".

Autor: S.M.

