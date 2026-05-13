Jedno putovanje, jedna karta i puna prava: Evropa konačno olakšava putovanje vozom

Putovanje vozom kroz Evropu često zvuči kao romantična ideja, ali svako ko je ikada pokušao da rezerviše kartu za put koji uključuje više zemalja i različite prevoznike zna da se to brzo pretvori u pravu birokratsku glavobolju.

Trenutno, ako planirate putovanje koje prelazi granice, verovatno ćete morati da posetite nekoliko različitih sajtova, kupite više odvojenih karata i na kraju strepite da li ćete zakasniti na sledeći voz. Ako se to desi, često gubite pravo na nastavak putovanja jer vaše karte nisu povezane.

Evropska komisija je upravo predstavila nove predloge koji bi sve ovo trebalo da promene iz korena. Cilj je jednostavan: učiniti putovanje železnicom podjednako lakim kao što je to slučaj sa avionskim prevozom. Glavna novina je uvođenje jedinstvene karte za celo putovanje, bez obzira na to koliko različitih železničkih kompanija učestvuje u njemu. To znači da ćete uskoro moći da pronađete, uporedite i kupite kartu za kompletan put u samo jednoj transakciji, bilo preko nezavisnih platformi ili sajtova samih prevoznika.

Ono što je još važnije jeste sigurnost koju ova promena donosi putnicima. Ako posedujete jednu kartu za celo putovanje, dobijate punu zaštitu od početka do kraja. U slučaju da zakasnite na presedanje jer je prethodni voz kasnio, više nećete biti prepušteni sami sebi. Nova pravila garantuju pravo na pomoć, preusmeravanje na sledeći slobodan polazak, a u određenim situacijama i povraćaj novca ili odštetu. Na ovaj način, rizik sa putnika prelazi na sisteme koji organizuju prevoz.

Takođe, planirano je da prodajne platforme postanu transparentnije. One će morati da prikazuju opcije putovanja na objektivan način, bez favorizovanja određenih kompanija. Gde god je to izvodljivo, putnici će moći da vide i koliko njihovo putovanje utiče na ekologiju, odnosno kolika je emisija štetnih gasova za izabranu rutu. Ideja je da se ljudi podstaknu da biraju voz kao ekološki najprihvatljiviju opciju, ali samo ako je taj izbor jednostavan i pouzdan.

Ovi predlozi su deo šire vizije o povezanoj Evropi koju zagovara predsednica Komisije Ursula fon der Lajen. Iako je put do usvajanja ovih pravila kroz Evropski parlament i države članice tek počeo, pravac je jasan. Želja Brisela je da granice na mapama prestanu da budu prepreke u digitalnim sistemima, kako bi svako od nas mogao sa jednim klikom i jednom kartom u džepu da stigne s jednog kraja kontinenta na drugi, bez nepotrebnog stresa i komplikacija.