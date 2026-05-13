72 sata koji menjaju svet: Istorijski desant američkih korporativnih džinova na Peking

Danas je dan kada se pravila globalne igre pišu iznova. Dok čitate ovo, Air Force One upravo sleće u Peking, a prizor koji prati izlazak delegacije iz aviona nije viđen nikada ranije u istoriji diplomatije.

Ovo nije obična državna poseta; ovo je trenutak kada se američka politička moć i nezamislivo bogatstvo privatnog sektora spajaju u jedan front.

U avionu sa predsednikom Trampom nalazi se najmoćnija korporativna delegacija koja je ikada pratila jednog lidera SAD. Spisak zvuči kao "ko je ko" svetske ekonomije: Tesla, Apple, Nvidia, BlackRock, Boeing, Goldman Sachs, pa sve do giganata poput Qualcomma i Blackstone-a. Posebnu pažnju privukao je dolazak Džensena Huanga, prvog čoveka Nvidije, koji se delegaciji priključio u poslednjem trenutku, doslovno uskočivši u avion tokom pauze za gorivo na Aljasci. Tramp je uz zagonetan osmeh potvrdio da u letelici ima još mnogo moćnih direktora čija imena namerno nisu objavljena, čime je dodatno podigao tenziju pred sam početak razgovora.

Sutrašnji dan, 14. maj, rezervisan je za ono što svi iščekuju – direktan susret Trampa i Si Đinpinga. Plan je ambiciozan i biće iznet pred kamerama: Kina mora zvanično i potpuno da otvori svoje tržište za američke kompanije. Težina ovog zahteva meri se cifrom od deset triliona dolara, kolika je ukupna tržišna vrednost kompanija čiji se direktori trenutno nalaze u istoj zgradi sa dvojicom lidera. To je pritisak koji se ne može ignorisati.

Već prekosutra, 15. maja, saznaćemo ishod ove misije. Svet očekuje ili seriju spektakularnih ugovora ili tišinu koja će biti strašnija od bilo kakve pretnje. Svaki od ovih direktora u Peking je došao po nešto konkretno – bilo da su to dozvole za najnaprednije čipove, bolji pristup fabrikama ili ulaznica na kinesko finansijsko tržište. Ako kineski lider popusti makar i za polovinu ovih zahteva, temelji trgovinskog rata će nestati preko noći. Međutim, ako se delegacija vrati praznih ruku, berze će to kazniti brže nego bilo koju odluku Federalnih rezervi.

Pred nama su 72 sata koja nemaju presedan. Svaki korak je proračunat, svako očekivanje je zasnovano na čistoj matematici moći. Ishod ovog putovanja pomeriće svet više nego bilo koji drugi događaj ove godine, jer ono što se upravo dešava u Pekingu nije samo politika – to je redefinisanje budućnosti u kojoj živimo.