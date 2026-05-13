Trampov avion za Peking 'težak' preko 10.000 milijardi dolara: Pogledajte ko je sve u njemu

Naredna tri dana mogla bi biti ključna za finansijska tržišta, jer predsednik SAD Donald Trump i najveća korporativna delegacija koja je ikada pratila jednog američkog predsednika stigla je u Kinu.

U sredu, avion „Air Force One“ sleteće u Beijing sa 12 imenovanih izvršnih direktora najvećih svetskih kompanija: Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), Apple (AAPL), BlackRock (BLK), Boeing (BA), Goldman Sachs (GS), Citigroup (C), General Electric (GE), Qualcomm (QCOM), Blackstone (BX) i Cargill.



Ukupna tržišna vrednost kompanija čiji su direktori u delegaciji procenjuje se na više od 10.000 milijardi dolara.

Predsednik Donald Tramp potvrdio je i da će se delegaciji pridružiti još nekoliko neimenovanih izvršnih direktora velikih američkih kompanija.

Četvrtak označava prvi dan američko-kineskog samita, kada će se Donald Tramp i kineski predsednik Si Đinping sastati na zvaničnim razgovorima.

Prema najavama, glavni cilj američke strane biće da se Kina otvori za širi pristup američkim kompanijama i tržištima.

Petak će biti drugi i poslednji dan samita, a eventualni sporazumi ili dogovori očekuju se upravo tada.



Godinama su kineska tržišta bila ograničena za američke kompanije zbog regulatornih barijera i trgovinskih tenzija između dve najveće svetske ekonomije.

Sada američki direktori pokušavaju da obezbede sve - od dozvola za čipove, preko pristupa proizvodnji, do finansijskih i lanaca snabdevanja.

Zbog dolaska moćne delegacije, investitori već unapred podižu cene akcija, očekujući pozitivne vesti. Međutim, analitičari upozoravaju da bi izostanak dogovora ili loši rezultati pregovora mogli izazvati snažnu rasprodaju na tržištu, posebno nakon velikog rasta u prethodnom periodu.

Volstrit će u narednih 48 sati pratiti najvažnije globalne ekonomske pregovore godine. Prisustvo delegacije čija ukupna tržišna vrednost prelazi 10.000 milijardi dolara pokazuje koliki je ulog u odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Kine.

Autor: D.Bošković