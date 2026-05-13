Slovačka zatvorila granicu! Ruski dronovi uništavaju sve pred sobom: Doneta hitna odluka, stanje je alarmantno

Slovačka je danas oko 15.00 časova iz bezbednosnih razloga zatvorila sve granične prelaze sa Ukrajinom, saopštila je Finansijska uprava (FU) Slovačke Republike.
Zbog pojačanih bezbednosnih mera, vlasti u Slovačkoj donele su odluku o privremenom zatvaranju granice prema Ukrajini.
"Finansijska uprava preporučuje javnosti da prati aktuelne informacije i poštuje uputstva Finansijske uprave i Policijskih snaga", navodi se u saopštenju, prenosi slovački portal Aktuality.
Miroslav Bilecki, načelnik Regionalne vojne uprave Zakapartja, oblasti koja se graniči sa Slovačkom, saopštio je da je u toku najmasovniji ruski napad na Zakarpatje od početka rusko-ukrajinskog sukoba.
"Eksplozije su se čule u nekoliko sela u regionu. Sve informacije biće naknadno objavljene. Uzbuna je i dalje na snazi. Pozivam stanovnike regiona da ne napuštaju svoja skloništa", istakao je Bilecki.
Prema navodima lokalnih zvaničnika, u pogođenim područjima čuju se eksplozije, a sistemi za nadzor beleže kretanje bespilotnih letelica.
