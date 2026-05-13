DA LI STE VIDELI NEKAD PIJANU SRNU? Policija upozorava vozače na 'opasnost na putu' (VIDEO)

Na video snimku koji je policija departmana Saon i Loar objavila na Fejsbuku, vidi se životinja koja trči u krug, skače i pada na zemlju.

Policija u Francuskoj upozorava vozače u seoskim područjima da budu na oprezu zbog "pijanih" srna.

Francuska policija je objasnila da tokom leta neke životinje mogu konzumirati pupoljke, fermentisano voće ili biljke u raspadanju, što bi mogao biti razlog za "nepredvidivo" ponašanje.

Izdali su upozorenje vozačima da budu dodatno oprezni dok prolaze kroz šumovita područja kako bi izbegli nesreće.

French police warn motorists to be wary of ‘drunk’ deer pic.twitter.com/PRYy2bdURi — The Independent (@Independent) 13. мај 2026.

Autor: D.Bošković