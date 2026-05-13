VENS: Napredujemo u pregovorima sa Iranom, ali Tramp ima jasnu crvenu liniju

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da veruje da se postiže napredak u pregovorima sa Iranom, uprkos tome što je predsednik Donald Tramp odbacio najnoviji predlog Teherana, nazvavši ga neprihvatljivim.

„Mislim da napredujemo. Fundamentalno pitanje je da li napredujemo dovoljno da ispunimo predsednikovu crvenu liniju?“, rekao je Vens novinarima u Beloj kući. „A crvena linija je veoma jednostavna. On mora da se pobrine da smo uspostavili set mera zaštite kako Iran nikada ne bi imao nuklearno oružje“.

Detalji pregovora iz iranske perspektive

U međuvremenu, Mahmud Nabavijan, član iranskog pregovaračkog tima, otkrio je detalje sa nedavnih razgovora u Islamabadu, javlja Al Džazira. Prema njegovim rečima, koje je prenela novinska agencija ISNA, SAD su imale dva glavna zahteva: potpuno otvaranje Ormuskog moreuza i uklanjanje svih materijala obogaćenih do 60 odsto iz Irana.

Zauzvrat, ako Iran ispuni ove zahteve, SAD su ponudile da oslobode šest milijardi dolara zamrznute imovine. Nabavijan je takođe citirao predsednika iranskog parlamenta Mohameda Bagera Galibafa koji je rekao da, iako SAD imaju mogućnost da napadnu iransku infrastrukturu, Iran bi mogao da „sravni sa zemljom svu infrastrukturu u regionu za manje od pola dana“.

Naglo povlačenje SAD

Prema Nabavijanovom svedočenju, nakon što je kontaktirao Trampa, potpredsednik Vens je predložio nastavak pregovora na osnovu plana koji su predstavile SAD, sa čim se Galibaf složio. Međutim, Vens je potom iznenada objavio da Tramp ipak neće prihvatiti takav sporazum, što je bilo u suprotnosti sa njegovim kasnijim javnim izjavama o napretku u pregovorima.

Autor: D.Bošković