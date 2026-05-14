DATUM OD KOG STREPI CEO SVETI: Tačno ovog dana znaćemo da li se HANTAVIRUS PROŠIRIO

Trenutno, nema potvrđenih slučajeva među ljudima koji nisu bili na kruzeru “Hondijus”, tako da nema dokaza da se hantavirus proširio van samog broda. Ali, zbog dugog perioda inkubacije nemoguće je znati da li su putnici koji su napustili brod još 24. aprila preneli bolest.

Američki naučnik dr Stiven Kvej izračunao je da je svim slučajevima druge generacije - odnosno ljudima koji su razvili simptome nakon kontakta sa “nultim pacijentom” koji je identifikovan kao 70-godišnji Leo Shilperord - trebalo u proseku 22 dana da obole, prenosi britanski “Telegraf”.

Kvej je procenio da bi slučajevi treće generacije - ljudi koji bi se zarazili od putnika sa kruzera - mogli početi da se pojavljuju oko 19. maja, ukoliko se potvrdi isti inkubacioni period od približno tri nedelje.

Nulti pacijent i 9 slučajeva druge generacije

U ranijim epidemijama andskog soja hantavirusa u Argentini, vrhunac za pojavu simptoma bio je između 22-28 dana.

- Sada imamo 10 slučajeva hantavirusa, jednog očiglednog nultog pacijenta i devet slučajeva druge generacije prenosa sa čoveka na čoveka. Važan datum koji treba gledati je 19. maj. Ako se slučajevi budu javljali i nakon toga, verovatno će se raditi o prenosu iz druge u treću generaciju - rekao je Kvek.

Oko 30 putnika napustilo je kruzer na ostrvu Sveta Jelena pre nego što je otkriveno izbijanje zaraze. Među njima su bili Mirjam Shilperord (69), supruga nultog pacijenta Lea Šilperorda, kao i jedan švajcarski putnik koji je trenutno u bolnici zbog virusa.

"Verovatno su bili u kontaktu sa stotinama ljudi"

Mirjam je bilo toliko loše kada je stigla u Južnu Afriku da joj je aviokompanija KLM odbila ukrcavanje na let, a kasnije je umrla od virusa. U jednom trenutku se sumnjalo da se jedna stjuardesa zarazila od nje, ali je kasnije potvrđeno da nije inficirana. Sumnja se da je zaražen i jedan britanski državljanin koji je napustio kruzer na ostrvu Tristan da Kunja u južnom Atlantiku.

Svih 30 putnika napustilo je brod pre nego što je postalo jasno da su možda nosioci smrtonosne bolesti, a tokom poslednje dve nedelje verovatno su bili u kontaktu sa stotinama ljudi.

Upitnik za putnike sa kruzera

Kako piše britanski “Telegraf”, sada je skoro potpuno potvrđeno da virus može da se prenosi sa čoveka na čoveka putem telesnih tečnosti koje mogu da sadrže infektivne čestice. Stručnjaci tvrde da je rizik za širu javnost mali, jer se virus prenosi samo bliskim kontaktom.

Putnici sa kruzera su dobili upitnike da navedu:

da li su se ljubili ili grlili sa obolelima ili preminulima

da li su bili na udaljenosti manjoj od oko dva metra od zaražene osobe tokom najmanje jednog sata

da li su imali seksualni kontakt

dodirivali prljavu posteljinu ili odeću

delili krevet ili spavali u istoj sobi

koristili isto kupatilo

delili četkicu za zube, cigaretu ili elektronsku cigaretu ili

bili u kontaktu sa telesnim tečnostima

"Andski soj se možda prenosi vazduhom"

Međutim, postoje zabrinjavajući znaci da bi andski soj mogao da bude zarazniji nego što se ranije smatralo. Profesor Džozef Alen sa Harvarda rekao je da je bio u kontaktu sa lekarom sa “Hondijusa”, koji je izrazio zabrinutost jer neki zaraženi navodno nisu imali blizak kontakt sa nultim pacijentom. Navodno su se samo mimoilazili u trpezarijama ili drugim prostorijama.

Ako je to tačno, to bi moglo da znači da se andski soj možda prenosi i vazduhom, piše “Telegraf”.

List navodi da je tokom izbijanja prethodne epidemije ovog soja u argentinskoj provinciji Čubut prijavljeno da se jedna osoba zarazila samo zato što je u prolazu pozdravila osobu sa simptomima na proslavi rođendana. Drugi su se zarazili na istoj zabavi iako su sedeli za različitim stolovima, udaljeni i do dva metra. Kasnije su se zarazila dva pacijenta koja su smeštena u sobama sa obolelima od hantavirusa, iako nije bilo bliskog kontakta.



"Nivo uporediv sa omikronom"

Jedan francuski i jedan američki državljanin koji su evakuisani sa kruzera testirani su pozitivno na virus ove nedelje, čime je ukupan broj sumnjivih slučajeva porastao na deset.

Ako su se svi zarazili od nultog pacijenta, onda je stopa reprodukcije virusa - broj ljudi koje jedna osoba zarazi - devet. To je nivo uporediv sa sojem omikron korona virusa, iako je zatvoren prostor broda verovatno značajno povećao prenos nego što bi se očekivalo u otvorenoj sredini.

Ipak, to znači da se andski soj možda lakše prenosi među ljudima nego što se prvobitno mislilo, pa bi svako ko je bio u kontaktu sa putnicima sa kruzera “Hondijus” mogao da bude u riziku.

Kraj epidemije 21. juna?

Ako 19. maj i naredni dani prođu bez infekcija treće generacije, sledeći važan datum biće 21. jun.

Tada će isteći period inkubacije i više neće postojati mogućnost da se neko dodatno zarazi iz prvobitnog žarišta, navodi britanski “Telegraf”. Tek ako do tog datuma ne bude novih slučajeva, epidemija će se smatrati završenom.

Autor: S.M.