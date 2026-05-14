'IRAN JE ZASTRAŠUJUĆE BLIZU NUKLEARNE BOMBE' Američki ministar pred Senatom izneo alarmantno upozorenje: Čeka nas UŽAS

Rat između Irana i Amerike ušao je u 76. dan. Američki senat - po sedmi put - nije uspeo da usvoji rezoluciju o okončanju sukoba, iako je glasanje bilo najtešnje do sada (49-50).

Ipak, potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da pregovori "dobro napreduju", uprkos tome što je predsednik Donald Tramp odbacio najnoviji predlog Teherana, nazvavši ga "neprihvatljivim".

Tramp je trenutno u Pekingu, gde ga očekuje samit sa predsednikom Kine Si Đinpingom. Očekuje se da će razgovarati i o mogućnostima za okončanje rata s Iranom.

Kris Rajt šokirao pred Kongresom: "Iran je zastrašujuće blizu nuklearne bombe"

Američki ministar energetike Kris Rajt juče je pred senatorima upozorio da je Iran "zastrašujuće blizu" razvoja nuklearnog oružja, tvrdeći da je Teheran udaljen svega nekoliko nedelja od obogaćivanja jedne tone uranijuma do nivoa potrebnog za proizvodnju nuklearne bombe.

- Zastrašujuće blizu. Deli ih samo nekoliko nedelja, veoma mali broj nedelja, od obogaćivanja uranijuma do nivoa pogodnog za nuklearno oružje - rekao je Rajt tokom saslušanja pred Odborom za oružane snage američkog Senata.

Dodao je da nakon toga sledi proces pretvaranja materijala u stvarno oružje, ali da je Iran "veoma blizu izgradnje nuklearne bombe".

Uranijum obogaćen iznad približno 90 odsto može se koristiti za proizvodnju nuklearnog oružja.

U izraelskim napadima na Liban poginule 22 osobe

U izraelskim vazdušnim napadima na više lokacija u Libanu u sredu poginule su najmanje 22 osobe, među njima i osmoro dece, saopštilo je libansko ministarstvo zdravlja.

Državna novinska agencija NNA izvestila je da je Izrael gađao oko 40 lokacija na jugu i istoku Libana, uključujući područja južno od Bejruta.

Najsmrtonosniji napadi pogodili su sela na jugu zemlje, kao i automobile na obalskom putu između Bejruta i južnog Libana. Ministarstvo zdravlja navodi da je u napadima na vozila poginulo najmanje osam ljudi, uključujući dvoje dece.

Izraelska vojska saopštila je da je gađala infrastrukturu, skladišta oružja i raketne lansere pokreta Hezbolah u južnom Libanu.

U sredu je izvršen napad dronom na kamp iranske opozicije severno od iračkog grada Erbila, ciljajući skladište oružja i municije, rekli su bezbednosni izvori. Za sada nema izveštaja o žrtvama, piše Rojters .

Dron je pogodio skladište oružja iranske opozicije u Iraku

Napad dronom na kamp iranske opozicije u iračkom Kurdistanu dogodio se u vreme povećanih regionalnih tenzija i sve otvorenijeg učešća zemalja Zaliva u sukobu sa Iranom. Rojters piše da su tokom rata saudijski ratni avioni bombardovali ciljeve proiranskih šiitskih milicija u Iraku, dok su odmazdni udari navodno izvedeni sa teritorije Kuvajta.

Autor: Iva Besarabić