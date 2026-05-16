Prekšila važno modno pravilo! Kejt Midlton prvi put u Italiji: Blista u plavom, ali jedan detalj je svima zapao za oko

Princeza od Velsa, Kejt Midlton (44), nalazi se u Italiji, u svojoj prvoj poseti ovoj mediteranskoj zemlji gde je započela posetu gradu Ređio Emilija kako bi se bolje upoznala sa poznatim pristupom ovog grada ranom obrazovanju dece, dok se njen "Royal Foundation Centre for Early Childhood" širi na međunarodni nivo.

Kejt Midlton se, kada je reč o modnom izdanju, držala svog prepoznatljivog kraljevskog stila, uz neočekivan preokret. Naime, ovoga puta nije ispoštovala svoje uobičajeno modno pravilo za putovanja u inostranstvo.

Princeza od Velsa stigla je na Piazza Camillo Prampolini u oštro krojenom plavom odelu brenda Edeline Lee, kanadsko-britanske dizajnerke sa sedištem u Londonu. Stajling je upotpunila belom bluzom, svetloplavom torbicom i bež salonkama, uz biserni nakit.

Ostala je dosledna svom prepoznatljivom "kraljevskom uniformisanom" stilu kada je u pitanju ovaj stil oblačenja, jer su pantalone i upareni blejzeri postali njen zaštitni znak na javnim događajima otkako je postala princeza od Velsa 2022. godine.

Ipak, iako je ostala verna svojoj provernoj modnoj formuli, princeza od Velsa je ovog puta ipak unela i jedno stilsko iznenađenje. Nekima je bilo iznenađenje što je odabrala plavu kombinaciju.

U prošlosti je Kejt pratila strategiju "flag dressing-a" koju je koristila i pokojna kraljica Elizabeta, odnosno nošenje boja koje odgovaraju zastavi zemlje koju posećuje tokom službenih putovanja. Međutim, za svoje prvo pojavljivanje u Italiji, odlučila se za plavu nijansu umesto crvene, bele ili zelene - boja koje čine italijansku zastavu.

Takođe je poznata po tome da podržava lokalne dizajnere zemalja koje posećuje, noseći komade njihovih brendova, pa se očekuje da će tokom boravka u Italiji istaknuti neki italijanski modni brend.

Kejt Midlton će boraviti u Italiji još danas, u okviru istraživačke posete dok nastavlja svoj rad na temama ranog detinjstva. Ovaj solo put je posebno značajan jer je to njeno prvo međunarodno službeno putovanje otkako je u martu 2024. godine objavila dijagnozu raka, kao i posle vesti o remisiji u januaru 2025.

Kejt Midlton je oduševljeno dočekana na gradskom trgu, gde se okupilo hiljade ljudi kako bi je videli. Neki su stigli i satima ranije samo da bi uhvatili pogled na princezu.Paulo Rosato, viši reporter bolonjskog lista Il Resto del Carlino je rekao "da je ona najpopularnija".

- Ona je poput princeze Dajane, simbol je dobrog obrazovanja i porodice - rekao je on.

Autor: S.M.