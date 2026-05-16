AKTUELNO

Svet

Prekšila važno modno pravilo! Kejt Midlton prvi put u Italiji: Blista u plavom, ali jedan detalj je svima zapao za oko

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Antonio Calanni ||

Princeza od Velsa, Kejt Midlton (44), nalazi se u Italiji, u svojoj prvoj poseti ovoj mediteranskoj zemlji gde je započela posetu gradu Ređio Emilija kako bi se bolje upoznala sa poznatim pristupom ovog grada ranom obrazovanju dece, dok se njen "Royal Foundation Centre for Early Childhood" širi na međunarodni nivo.

Kejt Midlton se, kada je reč o modnom izdanju, držala svog prepoznatljivog kraljevskog stila, uz neočekivan preokret. Naime, ovoga puta nije ispoštovala svoje uobičajeno modno pravilo za putovanja u inostranstvo.

Princeza od Velsa stigla je na Piazza Camillo Prampolini u oštro krojenom plavom odelu brenda Edeline Lee, kanadsko-britanske dizajnerke sa sedištem u Londonu. Stajling je upotpunila belom bluzom, svetloplavom torbicom i bež salonkama, uz biserni nakit.

Foto: Tanjug AP/Antonio Calanni

Ostala je dosledna svom prepoznatljivom "kraljevskom uniformisanom" stilu kada je u pitanju ovaj stil oblačenja, jer su pantalone i upareni blejzeri postali njen zaštitni znak na javnim događajima otkako je postala princeza od Velsa 2022. godine.

Ipak, iako je ostala verna svojoj provernoj modnoj formuli, princeza od Velsa je ovog puta ipak unela i jedno stilsko iznenađenje. Nekima je bilo iznenađenje što je odabrala plavu kombinaciju.

U prošlosti je Kejt pratila strategiju "flag dressing-a" koju je koristila i pokojna kraljica Elizabeta, odnosno nošenje boja koje odgovaraju zastavi zemlje koju posećuje tokom službenih putovanja. Međutim, za svoje prvo pojavljivanje u Italiji, odlučila se za plavu nijansu umesto crvene, bele ili zelene - boja koje čine italijansku zastavu.

Foto: Tanjug AP/Antonio Calanni

Takođe je poznata po tome da podržava lokalne dizajnere zemalja koje posećuje, noseći komade njihovih brendova, pa se očekuje da će tokom boravka u Italiji istaknuti neki italijanski modni brend.

Kejt Midlton će boraviti u Italiji još danas, u okviru istraživačke posete dok nastavlja svoj rad na temama ranog detinjstva. Ovaj solo put je posebno značajan jer je to njeno prvo međunarodno službeno putovanje otkako je u martu 2024. godine objavila dijagnozu raka, kao i posle vesti o remisiji u januaru 2025.

Foto: Tanjug AP/Antonio Calanni

Kejt Midlton je oduševljeno dočekana na gradskom trgu, gde se okupilo hiljade ljudi kako bi je videli. Neki su stigli i satima ranije samo da bi uhvatili pogled na princezu.Paulo Rosato, viši reporter bolonjskog lista Il Resto del Carlino je rekao "da je ona najpopularnija".

- Ona je poput princeze Dajane, simbol je dobrog obrazovanja i porodice - rekao je on.

Autor: S.M.

#Italija

#Izgled

#Kejt Midlton

#moda

#promena

POVEZANE VESTI

Extra

Stroga pravila: Kejt Midlton za svoju decu želi normalno detinjstvo, ali u ovome ne popušta

Showbiz

Kejt Midlton i princ Vilijam proslavili godišnjicu braka! Jedan detalj je svima zapao za oko (FOTO)

Extra

Jedan detalj otkrio kakva je majka Kejt Midlton: Princeza od Velsa uhvaćena u nesvakidašnjoj situaciji, svi kažu nije prvi put

Extra

Kejt Midlton nosi šešir star 11 godina: Prvi put ga je prezentovala na ovom događaju, a za oko je zapalo i Vilijamovo ponašanje prema princezi od Vels

Showbiz

OGLASILA SE KEJT MIDLTON: Princ Vilijam zajedno sa njom poslao JASNU PORUKU koja je obradovala naciju (VIDEO)

Showbiz

EVO ZBOG ČEGA DECA NISU POSEĆIVALA KEJT MIDLTON U BOLNICI: Ovo ČELIČNO PRAVILO nije smelo da se prekrši, a ovo je pozadina svega!