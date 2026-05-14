SI GOVORI U ZLATNOJ SOBI: ODNOSI KINE I SAD NAJVAŽNIJI NA SVETU Gala banket priređen za Trampa, domaćinu ne smeta ni parola 'Učinimo Ameriku ponovo velikom'

Kineski predsednik Si Đinping ugostio je u Pekingu američkog predsednika Donalda Trampa.

Samit dvojice najmoćnijih državnika sveta održan je nakon odlaganja koje je Bela kuća opravdala ratom koji su SAD i Izrael poveli protiv Irana.

Pored rata u Iranu među glavnim izazovnim temama posete Trampa Kini su i odnos prema Tajvanu koji je Peking smatra kineskom teritorijom, američke carine kineskoj privredi i nadmetanje između dve zemlje oko nadmoći u visokim tehnologijama.

Uživo:

Tramp ispio piće iz čaše na Sijevu zdravicu, a ne pije alkohol



Tramp je na Sijevu zdravicu odgovorio podizanjem čaše i ispijanjem onog što je u njoj, a pošto američki predsednik ne pije alkohol, izveštači sa banketa ne znaju šta je u čaši.

Prvo se obraća Si: Odnosi Kine i SAD su najvažniji bilateralni odnosi na svetu

Si je na početku govora pozdravio Trampa i američku delegaciju u ime kineske vlade i kineskog naroda, nazivajući njihov dolazak u Peking "istorijskom posetom".

On je kazao da "veliko podmlađivanje kineske nacije" i Trampova parola "Učinimo Ameriku ponovo velikom" mogu da idu ruku pod ruku.

- Odnosi Kine i SAD su najvažniji bilateralni odnosi na svetu, Njihovi odnosi se tiču dobrobiti dve zemlje sa 1,7 milijardi stanovnika i interesa više od osam milijardi ljudi na svetu. Narodi Kine i SAD su i jedni i drugi vekliki narodi. Naše dve zemlje bi trebalo da budu partneri, a ne rivali - rekao je Si.

Kineski predsednik je završio govor zdravicom za razvoj i budućnost dve zemlje.

- Živeli - kazao je, podižući čašu.

Si i Tramp su ušli u Zlatnu sobu Velike dvorane naroda, svi prisutni su ustali kako bi poželeli dobrodošlicu.

Izveštač BBC javlja da se državni banket koji Si priređuje za Trampa održava u u sali poznatoj kao Zlatna soba u Velikoj dvorani naroda u Pekingu.

U toj prostoriji su iznad natpisa "BANKET DOBRODOŠLICE" postavljene zastave SAD i Kine.

Već je stigao deo američke delegacije.

Tu su ministar odbrane Pit Hegset, koji u drugoj Trampovoj administraciji ima zvaničnu funkciju ministra rata, a došao je i Stiven Miler, zamenik šefa kabineta Bele kuće.

U drugoj grupici ljudi koji stoje na sredini prostorije su šef Stejt departmenta Marko Rubio i ministar ekonomije Skot Besent.

Kineski mediji javljaju da je Tramp stigao u Veliku dvoranu naroda na državni banket koji Si priređuje za američkog predsednika.

I Putin stiže u Kinu, možda već naredne nedelje

Ruski mediji preneli su saopštenje Kremlja da će predsednik Vladimir Putin uskoro posetiti Kinu.

Putinov portparol Dmitrij Peskov je kazao da su sve pripreme obavljene, ali nije otkrio datum posete.

BBC podseća da je Putin poslednji put boravio u Kini u septembru 2025, kada je prisustvovao velikoj vojnoj paradi i regionalnom samitu.

Ranije su ruski mediji objavili da bi nova posete mogla da se dogodi već naredne nedelje.

Ilon Mask doveo sina u Peking

Ilon Mask je stigao u Peking u pratnji svog sina X Æ A-Xii. Otac i sin su fotografisani kako šetaju kroz Veliku narodnu salu.

Šestogodišnjak, sa nadimkom X, retko se pojavljuje u javnosti. Poslednji put je viđen prošle godine, kada ga je Mask odveo na sastanak sa Donaldom Trampom u Beloj kući.

Kako su kineski mediji preneli vest o susretu Trampa i Sija?

Zvaničnik Bele kuće nije pomenuo Tajvan u nabrajanju onoga o čemu su razgovarali Tramp i Si, uključujući Ormuski moreuz



Konačno je stigla neka reakcija Bele kuće na samit Si-Tramp u Pekingu.

Gardijan prenosi da je neimenovani zvaničnik administracije američkog predsednika kazao da je Tramp "imao dobar sastanak" sa Sijem, misleći na bilateralne razgovore koji su trajali oko dva sata, dvostruko više nego što je najavljivano.

Zvaničnik Bele kuće je rekao da su Tramp i Si razgovarali o jačanju ekonomske saradnje, širenju mogućnosti za pristup američkih kompanija kineskom tržištu i povećanju investicija iz Kine u SAD.

On je naveo da su se dvojica predsednika složili da bi Ormuski moreuz, koji je suštinski blokiran od početka američkog i izraelskog bombardovanja Irana, trebalo da bude otvoren za pomorski saobraćaj.

U saopštenju Bele kuće nije nijednom rečju pomenut Tajvan.

Kako kineski mediji i društvene mreže reaguju?

Poseta američkog predsednika Donalda Trampa Kini od juče je glavna tema na kineskim društvenim mrežama.

Objave sa haštagovima povezanim sa posetom na Veibu zabeležile su gotovo 400 miliona pregleda, dok su državni mediji uživo prenosili ceremoniju dočeka i uvodne govore sa bilateralnog sastanka na svim platformama. Prenose su pratili milioni gledalaca, navodi BBC.

S obzirom na strogu cenzuru i snažan uticaj vlasti na oblikovanje javnog diskursa, komentari objavljeni na mrežama ne moraju nužno odražavati stvarno raspoloženje kineske javnosti.

Većina objava prati zvanični narativ Pekinga - da Kina demonstrira kako jedna supersila treba da se ponaša i da je saradnja dve zemlje od ključnog značaja.

Posebnu pažnju izazvao je američki državni sekretar Marko Rubio, kojeg je Kina sankcionisala 2020. godine zbog stavova o Hong Kongu i ljudskim pravima. Iako sankcije podrazumevaju zabranu ulaska u zemlju, kineske vlasti su očigledno napravile izuzetak povodom ove posete.

Korisnici društvenih mreža komentarišu i sastav Trampove poslovne delegacije, ali i detalje poput flaša vode na pregovaračkom stolu i drugih simboličnih elemenata susreta.

Trampova reakcija na pitanje novinara o Tajvanu

Američkog predsednika Donalda Trampa novinari su više puta upitali da li je razgovarao o Tajvanu sa kineskim predsednikom, a njegovu reakciju možete pogledati u tekstu ispod.

Mask u Kini uprkos naredbi sudije da ostane u Americi



Ilon Mask, američki milijarder južnoafričkog porekla, jedan od nekoliko desetina izvršnih direktora raznih velikih kompanija koje je predsednik Donald Tramp doveo sa sobom u Peking iz SAD.

Skaj njuz navodi da je osnivač kompanija "SpejsX" i "Tesla" doputovao u Kinu, uprkos tome što mu je američki savezni sudija naredio da bude spreman da bude pozvan da svedoči u kratkom vremenskom roku.

Mask je podneo tužbu protiv kompanije za veštačku inteligenciju "OpenAI", tvrdeći da je kompanija pod rukovodstvom izvršnog direktora Sema Altmana izdala svoju neprofitnu misiju uvođenjem profitnog dela poslovanja.

Prošlog meseca Mask je svedočio na suđenju u Ouklendu u Kaliforniji.

Oglasilo se kinesko Ministarstvo spoljnih poslova o temama razgovora Sija i Trampa

Ministarstvo spoljnih poslove Kine saopštilo je da su Donald Tramp i Si Đinping razgovarali su o ratovima na Bliskom istoku i u Ukrajini, kao i o Severnoj Koreji tokom bilateralnog sastanka u Pekingu.

- Dvojica šefova država razmenili su mišljenja o važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima kao što su situacija na Bliskom istoku, kriza u Ukrajini i Korejsko poluostrvo - navodi se u saopštenju ministarstva, prenosi Gardijan.

Britanski list navodi da ostaje da se vidi da li će američki predsednik moći da ubedi kineskog lidera da mu pomogne u okončanju rata s Iranom.

Podseća se da je Kina bliski saveznik Irana i najveći kupac iranske nafte na svetu.

Kineski mediji objavili o čemu su razgovarali Si i Tramp



Izveštač Skaj njuza sa samita Sija i Trampa u Pekingu navodi da je stranim novinarima stigao izveštaj kineskih državnih medija o jutrošnjem sastanku dvojice predsednika.

Evo šta je još rečeno tokom Sijevog sastanka sa Trampom:

- Ova godina bi mogla biti "istorijska i prekretnica" za dve nacije ako poboljšaju odnose i sarađuju

- Novi "konstruktivan, strateški, stabilan" odnos između njih trebalo bi da posluži kao nova pozicija za budućnost

On the popular Chinese social media platform Weibo, the hashtag "Trump visit" is the number one trend right now.

- Juče su timovi iz predsedničkih delegacija koji su zaduženi za privredne teme "postigli sveukupno uravnotežen i pozitivan rezultat" tokom susreta (ali nije bilo jasno šta to konkretno znači u smislu bližih trgovinskih veza)

- Komunikacija između dveju zemalja "trebalo bi da se proširi" - uključujući i onu putem vojnih kanala.

- Dvojica lidera su "razmenila mišljenja" o važnim međunarodnim pitanjima poput "situacije na Bliskom istoku" i rata u Ukrajini.

🇺🇸🇨🇳BEIJING (@CNN) — Trump Lands in Beijing is now the top trending topic on Weibo and Douyin, racking up over 100 million views across the two popular Chinese social media platforms.

NBC njuz: Kinesko obezbeđenje blokiralo američke novinare, moralo da interveniše Trampovo osoblje

Tramp i Si su napustili Hram neba, nakon čega bi američki predsednik trebalo da se vrati u hotel, pre velikog državnog banketa koji će uveče po vremenu u Pekingu, gde je sada rano popodne, prirediti kineski lider.

NBC njuz javlja da je kinesko obezbeđenje blokiralo američke novinare ne dozvoljavajući im da napuste kompleks Hrama neba.

🚨 NOW: Xi Jinping is giving President Trump the GRAND TOUR of the Temple of Heaven, which is one of the most iconic historical and architectural landmarks in Beijing, China.



Built between 1406 and 1420, it is a massive imperial sacrificial complex where Ming and Qing dynasty… pic.twitter.com/joTtRIvv8M — Nick Sortor (@nicksortor) 14. мај 2026.

Navodi se da su napetosti toliko ekslirale da je osoblje iz američke vlade koje prati Trampa moralo da interveniše i zahteva da se novinarima iz SAD dopusti da odu odatle.

Tramp i Si u Hramu neba nakon razgovora, neće novinarima da kažu da li je bilo reči o Tajvanu

Američki predsednik je nakon bilateralnih razgovora sa Sijem stigao u Hram neba, drevni kompleks hramova u Pekingu i veliku turističku atrakciju u kineskoj prestonici.

BBC navodi da je najavljeno da će Tramp posetiti hram zajedno sa Sijem, koji je tu stigao nakon šefa Bele kuće.

Nakon kratkog poziranja za fotografe, dvojica predsednika su prošetali kompleksom koji je veće dva dana zatvoren za "obične" posetioce.

- Sjajno mesto, neverovatno. Kina je prelepa - kazao je Tramp Siju.

U ovom ogromnom drevnom verskom kompleksu su carevi iz kineskih dinastija dinastija Ming i Ćing prinosili žrtve i molili se za bogate žetve.

Novinari koji prate predsednike tokom posete Hramu neba dva puta su pitali da li je bilo razgovora o Tajvanu, ali ni Tramp ni Si nisu odgovorili na to.

Na pitanje jednog od reportera o napretku postignutom u razgovorima, Tramp je kratko odgovorio.

- Sjajan (napredak) - poručio je predsednik SAD.

Razgovori trajali dva sata, duplo više nego što je planirano



Bilateralni razgovori Sija i Trampa trajali su oko dva sata, odnosno dvostruko više nego što je bilo planirano.

U Trampovu čast će Si prirediti i veliki državni banket.

Tajvan: Zahvalni na podršci SAD

Tajvan je jedna od ključnih tema razgovora između lidera dve supersile, zbog čega Tajpej veoma pažljivo prati sastanak Trampa i Sija.

Rojters prenosi da je, upitana o samitu u Pekingu, portparolka vlasti na ostrvu koje Kina smatra svojom teritorijom kazala je da su zahvalni na ponovljenoj potvrdi podrške SAD Tajvanu.

Si uoči sastanka: Moguć sukob s Amerikom oko Tajvana; Tramp: Odnosi će biti bolji nego ikada

Uoči početka zvaničnih razgovora kineski mediji objavili su izjavu predsednika Si Đinpinga u kojoj je on upozorio na mogući "sukob" s Amerikom oko Tajvana.

Tramp je Sija opisao kao "velikog lidera" i poručio da će odnosi dve supersile biti "bolji nego ikada ranije".

U pratnji Trampa Mask, Kuk iz "Epla", šef "Invidije"

U pratnji američkog predsednika tokom boravka u Kini su i vodeći ljudi američke industrije visokih tehnologija, poput Ilona Maska iz "Tesle", Tima Kuka iz "Epla" i Džensena Huanga" iz "Invidije".

Tramp je uoči dolaska u Peking kazao da će od Kine zatražiti da se "otvori" prema američkoj industriji.

Autor: A.A.