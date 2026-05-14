Podignuta optužnica u Nemačkoj: Dečji lekar optužen za 130 slučajeva zlostavljanja dece tokom 12 godina!

Tužilaštvo u Potsdamu u Nemačkoj podiglo je optužnicu protiv četrdesetpetogodišnjeg pedijatra iz Brandenburga, pod sumnjom da je tokom dvanaest godina počinio čak 130 krivičnih dela protiv seksualne samoodređenosti, uključujući i najteže oblike zlostavljanja i silovanja dece.

Vest koja je odjeknula u Nemačkoj otkrila je zastrašujuću priču o poverenju koje je pretvoreno u najgori horor. Kao povod za ponovnu aktuelizaciju ovog slučaja, nemački mediji preneli su vest da je protiv uglednog dečjeg lekara iz Brandenburga i formalno podignuta optužnica za neverovatnih 130 slučajeva seksualnog zlostavljanja dece, što je izazvalo opšti šok i nevericu u javnosti.

Tortura počela 2013.

Prema optužnici tužilaštva u Potsdamu, koja je formalno podignuta početkom maja 2026. godine, četrdesetpetogodišnji lekar je svoja zlodela vršio sistematski tokom perioda od skoro dvanaest godina, između decembra 2013. i novembra 2025. Optužbe su teške i obuhvataju čitav spektar krivičnih dela, među kojima su i teški oblici seksualnog zlostavljanja i silovanja. Najveći deo zloupotreba, kako se navodi, dogodio se tokom redovnih pregleda i bolničkog rada u klinikama "Havelland Kliniken" u mestima Ratenov i Nauen, gde je osumnjičeni navodno na najgori mogući način zloupotrebio poverenje i roditelja i malih pacijenata.

Sistem zakazao, monstrum radio neometano

Klupko je počelo da se odmotava tek u novembru 2025. godine, kada je majka jednog deteta podnela prijavu zbog zlostavljanja, što je dovelo do hitnog hapšenja lekara. On se od tada nalazi u istražnom pritvoru zbog opasnosti od ponavljanja dela, a tokom istrage vlasti su zaplenile i brojne uređaje za skladištenje podataka. Međutim, ono što ostavlja javnost u šoku jeste saznanje da je monstrum u belom mantilu radio neometano više od jedne decenije. Postavlja se ključno pitanje: kako je moguće da niko od kolega, rukovodstva klinike ili drugih nadležnih organa nije ranije prijavio sumnjivo ponašanje?

Pravilo "četiri oka"

Dodatno, kako se navodi u izveštajima nemačkih medija, u konkretnom slučaju koji je doveo do hapšenja nije ispoštovano ni važeće "pravilo četiri oka", koje nalaže prisustvo dve osobe tokom pregleda, a koje služi upravo kao ključni zaštitni mehanizam protiv zloupotreba. Uprava "Havelland Kliniken" grupe javno je priznala da ovakve optužbe potkopavaju poverenje pacijenata i najavila je sprovođenje detaljne interne revizije, kao i angažovanje spoljnih stručnjaka kako bi se utvrdilo gde je sistem zakazao. Uspostavljena je i posebna telefonska linija za sve koji imaju relevantne informacije o slučaju.

Ovaj stravičan slučaj ostaje kao mračno upozorenje na opasnosti koje mogu vrebati tamo gde se najmanje očekuje i postavlja ozbiljna pitanja o mehanizmima kontrole i odgovornosti u zdravstvenim institucijama, ne samo u Nemačkoj već i šire.

