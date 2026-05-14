Novi podaci o zaraženima od hantavirusa: Bez izuzetka, nećemo više javljati

Francuska ministarka zdravlja Stefani Rist saopštila je danas da su svi kontakti osoba koje su bile pozitivne na hantavirus u Francuskoj testirani i imali negativan rezultat "bez izuzetka".

"Kao mera predostrožnosti, s obzirom na procenjenu stopu smrtnosti od hantavirusa od 30 do 40 odsto i dug period inkubacije od oko 42 dana, 26 osoba je stavljeno u bolničku izolaciju. Prema trenutnim podacima, u ovoj fazi rada kojom koordiniraju Javno zdravlje Francuske, INSERM i ANRS-MIE, prenos na druge osobe za sada se može isključiti", rekla je Rist u objavi na društvenoj mreži X.

Dodala je da će 26 osoba biti pod medicinskim nadzorom i da će biti testirane tri puta nedeljno.

"Od sada, zdravstvene vlasti neće više objavljivati informacije o ovim rezultatima, osim u slučaju pozitivnog testa", dodala je.

U Francuskoj su hospitalizovane 22 osobe identifikovane kao bliski kontakti preminule Holanđanke, među kojima je i četvoro dece školskog uzrasta, prenosi Figaro.

U slučaju epidemije u Francuskoj država raspolaže zalihama maski dovoljnim za najmanje tri meseca, saopštio je kabinet premijera u sredu.

"Strateške državne zalihe dovoljne su da zaštite zemlju najmanje tri meseca u slučaju epidemijskog talasa. One su, štaviše, veće od cilja postavljenog nakon pandemije COVID-19", navodi se u saopštenju.

Francuskinja zaražena virusom, koja je putovala brodom "MV Hondius", nalazi se na intenzivnoj nezi u veoma teškom stanju sa ozbiljnim problemima sa srcem i plućima, a aparat za preusmeravanje krvi koji preuzima funkciju pluća joj pomaže da dobija kiseonik.

"Pacijentkinja danas ima najteži oblik kardiopulmonalne slike bolesti i kako bi se obezbedila oksigenacija, koriste se 'veštačka pluća' kako bi, nadamo se, mogla da prevaziđe ovu fazu, dok se pluća pogođena virusom i oštećenja krvnih sudova oporavljaju", rekao je specijalista za infektivne bolesti Gzavije Leskur na konferenciji za novinare u Ministarstvu zdravlja.

Autor: S.M.