Velika tragedija kod Hanovera: Dvogodišnjak upao u baštenski bazen, nije mu bilo spasa

Tragična nesreća potresla je malu zajednicu u blizini Hanovera. Tokom održavanja buvljaka, dvogodišnje dete upalo je u baštenski bazen. Dečak je ubrzo nakon toga preminuo u bolnici.

Tragedija se dogodila prošle nedelje tokom rasprodaje u garaži u mestu Klajnburgvedel (2.400 stanovnika, Donja Saksonija).

Roditelji su na imanju iznenada izgubili sina iz vida i panično su krenuli u potragu za njim.

Na kraju su primili poražavajuće vesti: dvogodišnjak je upao u baštenski bazen i plutao je u vodi bez svesti.

Lekari nisu uspeli da spasu dečaka

Hitne službe su odmah na licu mesta počele sa pružanjem prve pomoći.

Spasilački helikopter je prevezao dečaka u bolnicu, ali lekari, nažalost, nisu uspeli da ga spasu.

Policija je pokrenula istragu o smrti.

Gradonačelnik prikuplja donacije za porodicu

Lars Veler, gradonačelnik Klajnburgvedela, izjavio je za Bild: "Roditelji su, naravno, skrhani bolom. Trudimo se da podržimo porodicu najbolje što možemo u ovom teškom trenutku."

On je putem WhatsApp-A pokrenuo apel za prikupljanje sredstava za porodicu.

Odziv akciji je ogroman, a prema Velerovim rečima, već je prikupljena značajna suma novca.

Autor: Marija Radić

