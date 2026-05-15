To što su svi ti ljudi preživeli je prilično čudesno: Pao avion, spaseni svi putnici i članovi posade!

Svih 11 osoba koje su se nalazile u privatnom avionu koji se srušio u more kod centralne Floride preživelo je nesreću i nekoliko sati kasnije iz čamca za spasavanje evakuisao ih je Rezervni sastav Ratnog vazduhoplovstva SAD, saopštili su u sredu zvaničnici Obalske straže SAD i Ratnog vazduhoplovstva.

"To što su svi ti ljudi preživeli je prilično čudesno", rekla je novinarima na brifingu za medije major Ratnog vazduhoplovstva Elizabet Piovati, komandant jedne od letelica uključenih u spasavanje, nakon udesa koji se dogodio u utorak.

Zlokobni avion, dvomotorni turbopropelerac koji je leteo sa Bahama sa 11 odraslih osoba, srušio se u Atlantik na oko 130 km od Melburna na Floridi, aktivirajući signal za hitne slučajeve koji je primila Obalska straža.

Avion majora Piovati, HC-130J Combat King II, dizajniran za borbenu potragu i spasavanje, već je bio u vazduhu na trenažnoj misiji kada je potraga pokrenuta, a njena posada se odmah pridružila operaciji, prema navodima Obalske straže.

US Air Force rescue crews save 11 people after a civilian twin-engine turboprop crashes into the Atlantic Ocean off Florida's coast during a flight from the Bahamas.

Majorka je izjavila da je njen tim uočio splav za spasavanje dok se približavala grmljavina, te su izbacili paket sa hranom, vodom i dodatnom opremom za plutanje kako bi održali preživele dok spasioci ne stignu do njih.

Do tada su preživeli "već bili na splavu oko pet sati i mogli smo da primetimo, samo gledajući u njih, da su u nevolji - fizički, mentalno i emocionalno", prisetio se na brifingu kapetan Ratnog vazduhoplovstva Rori Vipl, jedan od padobranaca spasilaca.

Preživele je na kraju na sigurno izvukla posada helikoptera za spasavanje koji je poslat iz 920. spasilačke eskadrile Rezervnog sastava Ratnog vazduhoplovstva iz baze blizu Melburna, i prebačeni su na Međunarodni aerodrom Melburn Orlando radi medicinske pomoći, rekli su zvaničnici.

Vipl je rekao da je posada uspela da podigne svih 11 preživelih u helikopter u devet navrata, završivši spasavanje sa samo pet minuta preostalog goriva pre nego što bi došli do tačke kada bi morali da dopune gorivo u vazduhu ili odmah slete.

Zvaničnici Ratnog vazduhoplovstva i Obalske straže rekli su da nemaju trenutne informacije o stepenu povreda i medicinskom stanju preživelih.

Vlasti Bahama istražuju uzrok pada, ali je prijavljeno da je avion pretrpeo otkaz motora, prema navodima Obalske straže. Agencija je saopštila da je avion navodno poleteo iz Marš Harbura na Bahamima i da se uputio ka Friportu na ostrvu Grand Bahama, što je razdaljina od oko 170 kilometara.

Autor: S.M.