Užas u Nemačkoj: Majka razotkrila jeziv slučaj, pedijatar osumnjičen za zlostavljanje u čak 130 slučajeva dece

Nemački tužioci podigli su optužnicu protiv pedijatra po 130 tačaka seksualnog zlostavljanja, uključujući silovanje dece, od kojih je većina bila pod njegovom negom, u slučaju koji je izazvao šok i naveo klinike da pojačaju mere zaštite.

Lekar (46), čije ime nije objavljeno, nalazi se u pritvoru od novembra nakon što je majka posumnjala da je njeno dete napadnuto i obavestila vlasti. Lekar je radio u klinikama u pokrajini Brandenburg, oko Berlina.

Objavljujući optužbe ove nedelje, tužioci su rekli da su navodni zločini počinjeni između 2013. i 2025. godine. Nisu precizirali koliko se dece veruje da je zlostavljano.

"Optuženi se tereti za krivična dela protiv seksualne autonomije u ukupno 130 slučajeva. To uključuje navode o teškom seksualnom zlostavljanju dece i silovanju", saopštilo je tužilaštvo u glavnom gradu pokrajine, Potsdamu, u sredu.

Lekar je, kako se tvrdi, počinio većinu krivičnih dela "u vršenju svojih profesionalnih dužnosti" u klinikama kojima upravlja zdravstvena grupa Haveland u brandenburškim gradovima Ratenov i Nauen.

"Optuženi ostaje u pritvoru", navodi se u saopštenju, dodajući da su optužnice podignute 6. maja. Regionalni sud u Potsdamu će odlučiti da li će nastaviti sa suđenjem.

U vreme hapšenja pedijatra, istražitelji su zaplenili uređaje za skladištenje podataka za koje se veruje da sadrže relevantne slike.

Liste Bild su objavile da je žalba majke usledila nakon što je njeno dete navodno napadnuto dok je lečeno na pedijatrijskom odeljenju bolnice u Ratenovu.

Nakon što je slučaj otkriven u januaru, grupa Haveland Kliniken je saopštila da sprovodi internu reviziju uz pomoć stručnjaka. Ispostavilo se da "protokol četiri oka", prema kojem dve osobe moraju biti prisutne tokom pregleda deteta, nije uvek poštovan, navodi se.

- Optužbe podrivaju poverenje pacijenata i njihovih porodica - rekao je medicinski direktor grupe, Majk Lehsnau.

Nakon što su optužnice objavljene, grupa je objavila drugo saopštenje, navodeći da će "u potpunosti podržati" tužioce i pružiti sve relevantne informacije.

"Naše saučešće je svim pacijentima koji su možda povređeni, kao i njihovim porodicama", navodi se.

U Francuskoj je prošlog maja bivši hirurg, tada 74-godišnjak, osuđen na 20 godina zatvora nakon tromesečnog suđenja zbog seksualnog zlostavljanja stotina pacijenata, većine mlađih od 15 godina – najvećeg suđenja za zlostavljanje dece u istoriji zemlje.

Žoel Le Skuarnek je radio kao digestivni hirurg u javnim i privatnim bolnicama širom Bretanje i zapadne Francuske, često operišući decu sa upalom slepog creva.

Optužen je za 111 silovanja i 189 seksualnih napada između 1989. i 2014. godine u desetak bolnica. Mnoga deca koju je napao bila su pod anestezijom ili su se budila nakon operacija. Neka su napadnuta u svojim bolničkim krevetima. Njihova prosečna starost je bila 11 godina.

Ova presuda je dodatno pojačala pritisak na francusku vladu da se pozabavi nedostacima u zdravstvenom i pravosudnom sistemu.

Autor: N.B.