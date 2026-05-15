ODJEKNULO U KREMLJU: Pogledajte kakav skok je zabeležila Rusija dok su svi prognozirali pad

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da su ekonomske mere koje je ruska vlada sprovela u prethodnom periodu počele da daju prve rezultate u martu, dodavši da treba razmotriti dalje korake.

- Želeo bih odmah da istaknem da su mere i odluke koje je nedavno sprovela ruska vlada počele da daju izvestan, mada uzdržan, ali ipak pozitivan rezultat. To potvrđuje i pozitivna statistika za mart ove godine - naveo je Putin na sastanku sa članovima vlade.

Ruski predsednik se pozvao na izveštaj ministra ekonomskog razvoja Maksima Rešetnjikova, u kome je navedeno da je potrošačka aktivnost ubrzana u martu, uz rast veleprodaje za osam odsto, a maloprodaje za 6,2 odsto, prenosi Interfaks. Kako se napominje u izveštaju, industrijska proizvodnja je porasla za 2,3 odsto u martu,a proizvodnja po stopi od tri odsto, dok je ukupni BDP Rusije porastao za 1,8 odsto, podsetio je Putin.

Ministarstvo ekonomskog razvoja procenjuje da je pad ruskog BDP-a za period januar-mart 2026. godine iznosio 0,3 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Putin je ocenio da je potrebno dodatno ojačati pozitivne trendove kako bi ekonomski rast postao stabilniji i održiviji, uz najavu mogućih novih mera podrške privredi.

Prema proceni ruskog Ministarstva ekonomskog razvoja, ruska ekonomija bi u 2026. godini mogla da poraste za 0,4 odsto, dok analitičari koje je anketirao Interfaks očekuju rast od oko 0,8 odsto.

