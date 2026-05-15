'PRE ULASKA U TRAMPOV AVION POKUPILI SU SVE I BACILI U KANTU' Šok potez osoblja Bele kuće! Ništa iz Kine ne sme u letelicu

Osoblje Bele kuće uzelo je i bacilo sve stvari koje su kineski zvaničnici podelili američkoj delegaciji pre ukrcavanja u Air Force One na aerodromu u Pekingu.

To uključuje akreditacije, privremene telefone i bedževe delegacije.

Trodnevna poseta Kini bila je prva jednog aktuelnog američkog predsednika toj zemlji nakon devet godina, a obeležili su je brojni simbolični susreti i razgovori sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Dvojica lidera održala su sastanak u Velikoj dvorani naroda, prisustvovali zajedničkom banketu te obišli više istorijskih lokacija u Pekingu, uključujući kompleks Žongnanhaj.

American staff took everything Chinese officials handed out - credentials, burner phones from WH staff, pins for delegation - collected them before we got on AF1 and threw them in a bin at bottom at stairs.

Nothing from China allowed on the plane. We’re taking off shortly for… — Emily Goodin (@Emilylgoodin) 15. мај 2026.

Dopisnica New York Posta iz Bele kuće Emili Gudin objavila je na mreži X da američko osoblje nije dozvolilo unošenje bilo kakvih kineskih predmeta u avion.

- Američko osoblje uzelo je sve što su kineski zvaničnici podelili delegaciji, uključujući akreditacije, privremene telefone i bedževe, te ih bacilo u kantu pre ukrcavanja u Air Force One. Ništa iz Kine nije smelo u avion - napisala je ona.

Predsednik SAD-a Donald Tramp napustio je Peking uz svečani ispraćaj kineskih zvaničnika. Na aerodromu ga je ispratio kineski ministar vanjskih poslova Vang Ji, dok su školarci mahali američkim i kineskim zastavama.

Tramp je pri ulasku u avion podigao pesnicu prema okupljenima, mahnuo i bez dodatnih izjava ušao u letelicu.

Autor: Marija Radić