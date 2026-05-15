AKTUELNO

Svet

'PRE ULASKA U TRAMPOV AVION POKUPILI SU SVE I BACILI U KANTU' Šok potez osoblja Bele kuće! Ništa iz Kine ne sme u letelicu

Izvor: Kurir.rs/Klix, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci ||

Osoblje Bele kuće uzelo je i bacilo sve stvari koje su kineski zvaničnici podelili američkoj delegaciji pre ukrcavanja u Air Force One na aerodromu u Pekingu.

To uključuje akreditacije, privremene telefone i bedževe delegacije.
Trodnevna poseta Kini bila je prva jednog aktuelnog američkog predsednika toj zemlji nakon devet godina, a obeležili su je brojni simbolični susreti i razgovori sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Dvojica lidera održala su sastanak u Velikoj dvorani naroda, prisustvovali zajedničkom banketu te obišli više istorijskih lokacija u Pekingu, uključujući kompleks Žongnanhaj.

Dopisnica New York Posta iz Bele kuće Emili Gudin objavila je na mreži X da američko osoblje nije dozvolilo unošenje bilo kakvih kineskih predmeta u avion.

- Američko osoblje uzelo je sve što su kineski zvaničnici podelili delegaciji, uključujući akreditacije, privremene telefone i bedževe, te ih bacilo u kantu pre ukrcavanja u Air Force One. Ništa iz Kine nije smelo u avion - napisala je ona.

Predsednik SAD-a Donald Tramp napustio je Peking uz svečani ispraćaj kineskih zvaničnika. Na aerodromu ga je ispratio kineski ministar vanjskih poslova Vang Ji, dok su školarci mahali američkim i kineskim zastavama.

Tramp je pri ulasku u avion podigao pesnicu prema okupljenima, mahnuo i bez dodatnih izjava ušao u letelicu.

Autor: Marija Radić

#Donald Tramp

#Kina

#SAD

#bacanje

#lideri

POVEZANE VESTI

Svet

NEZAPAMĆENA DRAMA NA NEBU: Trampov avion se umalo sudario sa putničkim

Svet

Tramp zamalo pao dok je ulazio u avion; Snimak se širi mrežama: 'Karma' (VIDEO)

Svet

'Večeras će biti pucnjave. Biće sjajno' Šok izjava portparolke Bele kuće, svega nekoliko minuta pre napada na Trampa

Svet

TRAMP STIGAO U DAVOS! Čeka se njegovo obraćanje: Otkazao sastanak s Mercom, pojedini zvaničnici napustili Davos

Svet

'TRESE SE NEŠTO' Trampov avion upao u turbulencije: Pogledajte reakciju predsednika Amerike (VIDEO)

Svet

OTKRIVENO KO JE UPUCAO AMERIČKE VOJNIKE KOD BELE KUĆE! Haos u Vašingtonu, Tramp odmah reagovao: SVE OBUSTAVITE