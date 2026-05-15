TRAMP PO POVRATKU IZ KINE O GORUĆOJ TEMI IZMEĐU DVE ZEMLJE: Ne treba nam Tajvan, poslednja stvar koja nam je sada potrebna je rat udaljen 15.000 kilometara

Što se tiče Tajvana, on ima veoma čvrst stav. Nisam se ni na šta obavezao, ni na koji način, rekao je Tramp.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u petak da tokom sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom nije nije preuzeo "nikakve obaveze ni na koji način" kada je reč o Tajvanu, a nakon što je Peking upozorio da bi to pitanje moglo da izazove sukob između dve zemlje.

"Što se tiče Tajvana, on ima veoma čvrst stav. Nisam se ni na šta obavezao, ni na koji način", rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One na povratku iz Kine.

Na pitanje da li je Si Đinping nagovestio da postoji rizik od sukoba sa Sjedinjenim Državama zbog Tajvana, Tramp je umanjio mogućnost takvog scenarija.

"Ne mislim da postoji sukob, osim što nama njihova snaga nije potrebna, ne treba nam Tajvan", rekao je Tramp.

Američki predsednik je takođe nagovestio da odluka o budućoj prodaji američkog oružja Tajvanu još nije konačna.

"Doneću odluku", rekao je Tramp kada su ga pitali o tome.

On je potvrdio da su on i kineski tokom sastanaka "veoma detaljno" razgovarali o Tajvanu i prodaji američkog oružja ovom ostrvu.

"Razgovarali smo o Tajvanu, celoj stvari sa prodajom oružja, zapravo veoma detaljno, i ja ću donositi odluke, ali znate, mislim da nam je poslednja stvar koja nam je sada potrebna rat koji je udaljen 15.000 kilometara", rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One.

Predsednik je ponovio, rekavši "poslednja stvar koja nam je sada potrebna je rat", odgovor koji dolazi dok se tekući rat između Sjedinjenih Država i Irana nastavlja.

Na pitanje da li bi Sjedinjene Države branile Tajvan u slučaju sukoba sa Kinom, Tramp je odbio da direktno odgovori, rekavši da mu je Si postavio isto pitanje ranije tog dana.

"Samo jedna osoba to zna, znate ko je to? Ja, ja sam jedina osoba", rekao je Tramp.

"To pitanje mi je danas postavio predsednik Si", dodao je Tramp, objašnjavajući da je Si pitao da li bi Sjedinjene Države branile Tajvan. "Rekao sam da o tome ne pričam".

"Nismo pričali o carinama"

Tramp je u avionu novinarima otkrio i da on i Si Đinping nisu pričali o carinama tokom prethodna dva dana.

"Nismo razgovarali o tarifama. Mislim da plaćaju tarife. Plaćaju značajne tarife, ali mi nismo razgovarali. To nije pokrenuto", dodao je Tramp.

Trampovi komentari oko Tajvana usledili su nakon što je Kina u svom zvaničnom saopštenju o sastanku navela da je Si upozorio američkog predsednika da bi pogrešno upravljanje pitanjem Tajvana moglo da dovede do sukoba između Vašingtona i Pekinga.

Tramp se juče nije dotakao pitanja Tajvana, ali je njegov ministar finansija Skot Besent u četvrtak rekao da "Tramp razume osetljivost pitanja kineskog regiona Tajvana" i najavio da će se "Tramp narednih dana izjasniti o toj temi".

"Predsednik Tramp razume pitanja koja su ovde u igri i razume svu osetljivost situacije, a svako ko tvrdi drugačije ne razume pregovarački stil Donalda Trampa", rekao je Besent.

Podsetimo, pitanje Tajvana nije bilo pomenuto ni u saopštenju Bele kuće nakon prvog sastanka Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga. Sa druge strane, kineska vlada je u svom izveštaju sa samita navela da je Si upozorio Trampa da bi neslaganja oko regiona Tajvan mogla da odvedu odnose dve zemlje "opasnim putem", pa čak i ka sukobu.

Autor: A.A.