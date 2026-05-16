PUTIN POTPISAO DEKRET O PRIDNJESTROVLJU! Vest je obradovala Ruse koji žive u odmetnutom regionu na istoku Moldavije!

PUTIN POTPISAO DEKRET O PRIDNJESTROVLJU!

Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se pojednostavljuje proces dobijanja ruskog državljanstva za stanovnike Pridnjestrovlja (Transnistrija), regiona Moldavijepod ruskom kontrolom.

Građani koji ispunjavaju uslove više neće morati da imaju prebivalište u Rusiji, polažu testove iz istorije i građanskog prava, niti da dokazuju poznavanje ruskog jezika.

Proruske vlasti koje kontrolišu teritoriju još od devedesetih godina u velikoj meri zavise od podrške Moskve i ranije su tražile pomoć od Rusije.

Moskva već dugo koristi mehanizam takozvane "pasportizacije" kako bi proširila svoj uticaj nad stanovništvom u okupiranim teritorijama i regionima pod kontrolom proruskih snaga.

Putin je i ranije donosio slične uredbe. U maju 2025. godine Moskva je pojednostavila proceduru za dobijanje ruskog državljanstva za stanovnike gruzijskih teritorija pod ruskom kontrolom - Abhazije i Južne Osetije.

Putin je 4. marta potpisao i dekret kojim se na neodređeno vreme produžava pojednostavljena procedura za dobijanje ruskog državljanstva na okupiranim teritorijama Ukrajine.

- Cilj novog dekreta jeste da se što veći broj ljudi pasošizira i da se na njih izvrši pritisak - izjavila je za "Kijev independent" Natalija Jurlova, pravnica nevladine organizacije "Donbas SOS".

U međuvremenu, "ruske vlasti prisiljavaju roditelje u okupiranom delu Hersonske oblasti da uzmu ruske pasoše ili rizikuju gubitak roditeljskih prava", saopštio je Centar nacionalnog otpora 30. jula.

Autor: D.Bošković