IZRAEL I LIBAN SE SAGLASILI: Produžava se primirje za 45 dana

Izrael i Liban su se saglasili da produže za 45 dana primirje, koje je 16. aprila proglasio američki predsednik Donald Tramp, saopštio je sinoć Stejt department.

- Prekid neprijateljstava od 16. aprila biće produžen za 45 dana kako bi se omogućio dalji napredak - rekao je portparol Stejt departmenta Tomi Pigot, prenosi Rojters.

Stejt department je pregovore Izraela i Libana, koji su u četvrtak i petak održani u Vašingtonu, ocenio kao "veoma produktivne" i naveo da će se strane ponovo sastati 2. i 3. juna.

Ova runda razgovora bila je treći sastanak strana otkako je Izrael pojačao vazdušne napade na Liban nakon što je libanska militantna grupa Hezbolah ispalila rakete na Izrael 2. marta, tri dana nakon američko-izraelskog rata sa Iranom.

Izrael je prošlog meseca proširio i kopnenu invaziju na jug Libana.

Rat koji se odvija paralelno sa sukobom Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Libanu traje od kada je američki predsednik Donald Tramp 16. aprila proglasio primirje, iako su neprijateljstva uglavnom ograničena na jug Libana, navodi agencija.

Autor: D.Bošković