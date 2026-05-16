AKTUELNO

Svet

IZRAEL I LIBAN SE SAGLASILI: Produžava se primirje za 45 dana

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Izrael i Liban su se saglasili da produže za 45 dana primirje, koje je 16. aprila proglasio američki predsednik Donald Tramp, saopštio je sinoć Stejt department.

- Prekid neprijateljstava od 16. aprila biće produžen za 45 dana kako bi se omogućio dalji napredak - rekao je portparol Stejt departmenta Tomi Pigot, prenosi Rojters.

Stejt department je pregovore Izraela i Libana, koji su u četvrtak i petak održani u Vašingtonu, ocenio kao "veoma produktivne" i naveo da će se strane ponovo sastati 2. i 3. juna.

Ova runda razgovora bila je treći sastanak strana otkako je Izrael pojačao vazdušne napade na Liban nakon što je libanska militantna grupa Hezbolah ispalila rakete na Izrael 2. marta, tri dana nakon američko-izraelskog rata sa Iranom.

Izrael je prošlog meseca proširio i kopnenu invaziju na jug Libana.

Rat koji se odvija paralelno sa sukobom Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Libanu traje od kada je američki predsednik Donald Tramp 16. aprila proglasio primirje, iako su neprijateljstva uglavnom ograničena na jug Libana, navodi agencija.

Autor: D.Bošković

#45 dana

#Izrael

#Zastava

#liban

#primirje

POVEZANE VESTI

Svet

Tramp proglasio primirje između Rusije i Ukrajine: Sve objavio na društvenoj mreži

Svet

'PRIMIRJE JE NA APARATIMA' Tramp na sastanku sa najužim timom zbog Irana - Razmatra se VOJNA AKCIJA

Svet

TRAMP UŽIVO U PROGRAMU KRENUO DA PSUJE ZBOG IRANA I IZRAELA! Snimak obišao planetu, pogledajte šta je rekao nakon kršenja primirja - Ovaj put NIJE BIR

Svet

POTRES! PROCURILA STROGO ČUVANA INFORMACIJA - Tramp je konačno presekao, TAČNO OVOG DANA sve staje: Sve su preneli Izraelu

Svet

Ovo su cene nafte danas: Evo šta se desilo sa vrednošću barela nakon što je Tramp produžio primirje

Svet

STEJT DEPARTMENT: Podržavamo direktne pregovore Moskve i Kijeva; Trampove izjave ne tumačiti kao razočarenje