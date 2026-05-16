NAKON TRAMPA, SI POZVAO PUTINA U ZVANIČNU POSETU! Oglasio se Kremlj, evo o čemu će uskoro razgovarati dvojica lidera

Izvor: Pink.rs/RIA Novosti, Foto: Tanjug AP/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP ||

Ruski predsednik Vladimir Putin će posetiti Kinu sledeće nedelje, saopštila je pres-služba Kremlja.

"Na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, predsednik Vladimir Putin će 19. i 20. maja boraviti u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini", navodi se u saopštenju.

Lideri će razgovarati o odnosima između Moskve i Pekinga i međunarodnim pitanjima. Nakon razgovora, planiraju da potpišu zajedničku izjavu i paket dokumenata.

Putin i Si će potom prisustvovati ceremoniji otvaranja Godina obrazovanja u Rusiji i Kini.

Predsednik će se takođe sastati sa premijerom Državnog saveta Narodne Republike Kine Li Ćijangom.

Poseta ruskog predsednika dolazi nakon zvanične posete Kini američkog predsednika Donalda Trampa.

Autor: Iva Besarabić

