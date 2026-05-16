POJELI LUBENICU, PA UMRLI U ROKU OD NEKOLIKO SATI! Stigao nalaz OBDUKCIJE - Evo šta je UBILO celu porodicu iz Indije

Konačni izveštaj o obdukciji koji je u četvrtak podnela bolnica "Ser Džej Džej" u Mumbaju zaključio je da je trovanje cink-fosfidom, toksičnom hemikalijom koja se često koristi kao otrov za pacove , prošlog meseca izazvalo smrt četiri člana porodice Dokadija u na jugu Mumbaja.

Izveštaj se odnosi na smrt Abdulaha Dokadije (40), njegove supruge Nasrin Dokadije (35) i njihovih ćerki Aješe (16) i Zainab (13), koje su preminule u roku od nekoliko sati nakon konzumiranja lubenice u svojoj kući u Gari Mohali na putu Ismail Kurte u noći 25. aprila.

Potvrđujući najnoviji razvoj događaja, viši policijski službenik je rekao: "Bolnica JJ je u četvrtak saopštila da je konačni uzrok smrti trovanje cink fosfidom".

Istražitelji još uvek nisu utvrdili da li su smrti rezultat samoubilačkog pakta, slučajne kontaminacije ili planiranog ubistva.

Prema policijskim navodima, porodica je te večeri večerala sa petoro rođaka u njihovoj kući. Oko 1 sat ujutru 26. aprila, nakon što su gosti otišli, četvoročlana porodica je pojela lubenicu. U narednih 12 sati, sva četvorica su se teško razbolela i kasnije preminula tokom lečenja.

Four members of the same family died due to food poisoning in Mumbai.



The deceased include Abdullah Dokadia, his wife Nasreen Dokadia, and their daughters Ayesha and Zainab.



Komšijski lekar je pokušao da pomogne

- Svi su počeli da povraćaju i imali su dijareju. Odvedeni su u obližnju bolnicu, a kasnije u bolnicu JJ. Nažalost, sve četiri osobe su preminule - rekao je medijima zamenik policijskog komesara.

Čuvši šta se dešava, komšije su požurile da pomognu, uključujući i doktora, koji živi na četvrtom spratu.

- Primetio sam da najmlađa devojčica ima poteškoća da diše. Počeo sam sa reanimacijom, ali pošto se njeno stanje nije poboljšavalo, odvedena je u obližnju bolnicu. Tamo je preminula - rekao je doktor za BBC Marati.

- Ostale troje su prebačene iz lokalne bolnice u bolnicu - dodao je, napominjući da su i oni preminuli.

Policija je tada saopštila da je zaplenila svu hranu, uključujući koru lubenice, kako bi proverila da li je otrovana.

Šta je cink-fosfid?

Cink-fosfid je "izuzetno toksično hemijsko jedinjenje", kaže lekar u Mumbaju.

Kada se proguta ili dođe u kontakt sa vlagom, hemikalija stvara fosfinski gas, koji sprečava ćelije u telu da koriste kiseonik i izaziva otkazivanje više organa.

- Simptomi uključuju povraćanje, stezanje u grudima, kratak dah i šok. Čak i veoma male količine mogu biti fatalne - objasnio je lekar.

Autor: Iva Besarabić