UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Vozio 160 km/h, ljudi leteli nakon stravičnog udara! Kamera snimala jezivu nesreću (VIDEO)

Osam osoba povređeno je u subotu kad se automobil zabio u pešake u cebntru italijanskog grada Modene, saopštila je policija.

Policija je navela da je vozač, u svojim tridesetim godinama, uhapšen i da nema druge opasnosti.

Lice mesta je brzo ograđeno policijskom trakom, dok su brojna kola hitne pomoći stigla kako bi pomogla povređenima direktno na ulici.

Kako su javili lokalni mediji, jednoj ženi na koju je automobil naleteo će verovatno biti amputirane obe noge.

🇮🇹 ATENTADO terrorista en Módena, Italia. Al menos 10 heridos cuando un vehículo ha atropellado a una docena de personas. Tras esto se ha estrellado contra una frutería y tras bajarse del vehículo a apuñalado a una persona que intento detenerlo.



En otras ocasiones hemos visto a… — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) 16. мај 2026.

Automobil marke "Sitroen C3", koji je dolazio iz oblasti Largo Garibaldi, udario je grupu pešaka, a vozač koji je povređen u nesreći, zatim je pobegao peške i, navodno, izbo nožem jednog od prolaznika koji su uspeli da ga zsustave i zadrže do dolaska policije.

Italijanski mediji javljaju da je napadač Salim El Kudri, Italijan marokanskog porekla, koji јe prethodno bio podvrgnut psihiјatriјskom lečenju. On se trenutno nalazi na ispitivanju u policiјskoј stanici u Modeni.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak naletanja automobila na prolanike.

Autor: S.M.