UDARAC ZA TEHERAN: Amerika traži hitno gašenje nuklearnih pogona pod OVIM uslovima

Sjedinjene Američke Države postavile su pet ključnih uslova za postizanje sporazuma sa Teheranom, a jedan od glavnih je da samo jedno iransko nuklearno postrojenje može ostati u funkciji, objavila je danas iranska poluzvanična novinska agencija Fars.

Prema izveštaju, Vašington takođe odbija da Iranu isplati bilo kakvu nadoknadu, zahteva da Teheran preda Sjedinjenim Državama 400 kilograma svog uranijuma i nema nameru da oslobodi ni 25 odsto zamrznute iranske imovine. Kao poslednji uslov, navodi se da svaki prekid vatre na svim frontovima zavisi od ishoda pregovora.

Uslovi Vašingtona

S druge strane, Iran je kao ključne uslove za sporazum naveo kraj rata na svim frontovima, uključujući Liban, ukidanje sankcija i oslobađanje zamrznute imovine. Teheran takođe traži nadoknadu za ratnu štetu i "priznavanje iranskog suvereniteta nad Ormuskim moreuzom".

Kontekst pregovora

Tenzije u regionu su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru. Teheran je odgovorio napadom na Izrael i američke saveznike u Zalivu i zatvaranjem Ormuskog moreuza.

Primirje dogovoreno uz posredovanje Pakistana stupilo je na snagu 8. aprila, ali razgovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Američki predsednik Donald Tramp je potom produžio primirje na neodređeno vreme.

Autor: Iva Besarabić