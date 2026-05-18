SAD eliminisale drugog čoveka ISIS-a: Kraj za Al-Minukija

Noćas se u srcu Afrike odigrala akcija koja će se još dugo prepričavati, jer su američke snage u saradnji sa vojskom Nigerije uspele da izvedu gotovo nemoguće i sa ratišta potpuno uklone Abu-Bilala al-Minukija.

On nije bio bilo ko, već drugi čovek ISIS-a na celom svetu i figura koja je važila za njihovog najopasnijeg i najaktivnijeg operativca.

Al-Minuki je iskreno verovao da će mu prostranstva Afrike pružiti savršeno utočište i da će tamo ostati van dometa pravde, ali očigledno nije računao na to da su Amerikanci sve vreme pratili svaki njegov korak. Ova operacija je bila toliko precizna i složena da jasno pokazuje koliko je bliska saradnja sa vladom Nigerije bila ključna da se ovaj plan sprovede u delo bez greške.

Njegovim uklanjanjem je eliminisana direktna pretnja po nevine ljude, jer on više neće moći da teroriše narod Afrike niti da iz senke kuje planove protiv Amerikanaca. Pored toga, ovim udarcem je čitava globalna mreža ISIS-a ozbiljno uzdrmana i oslabljena, što je jasan dokaz da nijedno skrovište na svetu nije dovoljno duboko da bi se u njemu večno skrivalo. Sav ovaj uspeh počiva na neverovatnom partnerstvu i hrabrosti vojnika obe zemlje koji su rizikovali sve kako bi svet sutra bio barem malo bezbednije mesto.

Predsednik Donald Tramp je povodom ovog velikog uspeha poručio da je Al-Minuki mislio da se uspešno sakrio, ali da mu je pravda zapravo stalno bila za petama. Naglasio je da ovaj čovek više nikada neće biti u prilici da seje strah i da je ISIS ovim izgubio jedan od svojih glavnih stubova, uz posebnu i duboku zahvalnost nigerijskim vlastima na njihovoj nepokolebljivoj podršci.

Borba protiv terorizma ne prestaje sa jednim imenom, ovakve operacije šalju jasnu poruku da je borba protiv svetskog terorizma kontinuirana posvećenost administracije SAD.

