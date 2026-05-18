Zašto je Trumpov poziv Tokiju ostavio Peking u ofsajdu?

Zaboravite na zvanična saopštenja i protokolarne osmehe iz Pekinga. Prava diplomatija, ona koja kroji sudbinu 21. veka, odigrala se u vazduhu, negde iznad Istočnog kineskog mora. Dok su motori Air Force One-a još uvek sekli oblake napuštajući kineski vazdušni prostor, Donald Trump je povukao potez koji je u trenu srušio kulu od karata koju je Xi Jinping pažljivo gradio dva dana.

Prvi poziv? Ne Vašington, ne London. Tokio. Premijerka Sanae Takaichi.

Diplomatija "vruće linije"

Ovo nije bio kurtoazni razgovor o vremenu. Govorimo o 15 minuta čistog, operativnog brifinga. Trump je praktično sa prozora aviona, dok mu je Peking još bio u vidokrugu, podneo raport ključnom savezniku u Aziji.

Ovaj potez je brutalno jasan signal: Japan nije samo saveznik, Japan je sidro američke strategije na Pacifiku. Dok je Peking pokušavao da igra na kartu "velike sile" i natera Ameriku da trguje interesima svojih partnera, Trump je odgovorio onako kako on najbolje zna – demonstracijom sile i lojalnosti u realnom vremenu.

Posebno je interesantan detalj sa konferencije za medije u Tokiju. Na direktno pitanje o Tajvanu, Takaichi je odgovorila – tišinom. U svetu geopolitike, to je "tišina koja grmi". To nije izbegavanje odgovora, već jasna potvrda da su planovi za "dan posle" već na stolu.

Podsetimo se konteksta:

Xi Jinping je u Pekingu direktno zapretio sukobom ako se "pitanje Tajvana pogrešno tretira".

Trump mu nije obećao apsolutno ništa.

Takaichi je još u novembru 2025. godine redefinisala japansku doktrinu, označavajući stabilnost Tajvana kao pitanje opstanka samog Japana.

Kada povežete te tri tačke, dobijate sliku koja se Pekingu nimalo ne dopada.

Za kinesku vrhovnu komandu u Zhongnanhaiju, ovo je otrežnjenje koje niko nije planirao dok su se pile zdravice uz svu onu pekinšku pompu i glamur. Čitava ta scenografija sa crvenim tepihom bila je samo uvertira za neuspešan pokušaj da se zabije klin između Vašingtona i Tokija, ali se ta strategija raspala brže nego što su kineski stratezi mogli i da pretpostave.

Suština je u tome da u ovoj konstelaciji snaga nema trgovine saveznicima, jer je poruka kristalno jasna – bilo kakav angažman sa Kinom nikada neće značiti prodaju ili napuštanje Japana. Trump je ovim jednim potezom praktično obesmislio višemesečne ekonomske pritiske i ucene kojima je Peking pokušavao da disciplinuje Tokio, šaljući signal da Amerika čvrsto i bezrezervno stoji iza leđa svom ključnom partneru. Umesto onog toliko željenog, razbijenog i podeljenog Zapada, Kina se sada sudara sa monolitnim blokom koji više ne pokazuje nameru da uzmakne pred demonstracijom sile ili praznim pretnjama.Oni koji su u Zhongnanhaiju mislili da će "odvojiti Trumpa od Tokija", očigledno su loše procenili igrača. Savez je čvršći nego ikada, mehanizmi odvraćanja su aktivni, a prostor za kineske manipulacije se opasno sužava.

Peking bi trebalo dobro da analizira ovih 15 minuta razgovora. Jer, dok su oni još uvek slagali crveni tepih, arhitektura slobodnog Indo-Pacifika je upravo dobila svoje novo, čelično ojačanje.

Strateško strpljenje je završeno. Počinje era direktnih poruka.