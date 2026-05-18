Geopolitički rulet u Pekingu: Zapadni aduti protiv kineske čelične mreže

Samit u Pekingu je završen bez onog velikog, spasonosnog dogovora, i to je trenutno najvažnija vest na globalnoj šahovnici. Dok nas diplomate uveravaju da je „dijalog važan“, realnost je mnogo surovija: svedočimo hladnoj kalkulaciji gde obe strane mere svoje mišiće, ali na potpuno različitim poljima.

Zapad i dalje drži ključeve visoke tehnologije – te famozne sankcije na najnaprednije čipove i veštačku inteligenciju su glavni američki adut koji Peking ne može da preskoči, ma koliko se trudio. To je onaj „tehnološki zid“ koji Kinu drži u stanju stalne trke za dahom. Međutim, problem je što Kina na taj zid odgovara sopstvenom mrežom u kojoj je Zapad već odavno ulovljen. Glavna ranjivost Vašingtona i Brisela nije u ideologiji, već u bazičnoj fizici i hemiji. Američka i evropska ekonomija su praktično na infuziji kineskih lanaca snabdevanja. Govorimo o kritičnim tačkama – od retkih metala i magneta bez kojih nema moderne industrije, do baterija i solarnih panela. Kina nije samo vlasnik sirovina; ona kontroliše usko grlo globalne prerade. Izgradnja alternative, taj toliko željeni „decoupling“, u teoriji zvuči sjajno, ali u praksi će trajati decenijama koje Zapad, sudeći po tempu događaja, možda nema.Dok se u medijima često preuveličava kineska moć, realnost na terenu pokazuje nešto sasvim drugo: Zapad je vojno i dalje u drugoj galaksiji za Kinu. Nije stvar samo u broju nosača aviona, već u operativnom iskustvu, tehnološkoj integraciji i mreži baza koju Peking ne može da stigne ni za 50 godina. Kineska narodnooslobodilačka armija se bori sa sistemskom korupcijom, a najnovije čistke u samom vojnom vrhu (posebno u raketnim jedinicama) jasno govore da Xi Jinping ne veruje sopstvenim generalima. A vojska u kojoj vlada nepoverenje nije vojska spremna za pobedu.Peking se suočava sa strukturnim problemima koji nisu ciklični, već fatalni. Demografski kolaps, kriza nekretnina i ogroman unutrašnji dug guše privredni rast. Istovremeno, njihov ponos – projekat "Pojas i put" – pretvorio se u globalni sinonim za "dužničku zamku". Ono što je Donald Trump uradio na američkom kontinentu je hirurški precizna geopolitička operacija. Isterivanje Kine iz zone Panamskog kanala i preuzimanje inicijative u Venecueli nisu samo ekonomski potezi – to je odsecanje Kine od vitalnih resursa u "dvorištu" SAD.

Ali, najteži udarac dolazi sa Bliskog istoka. Kina je godinama parazitirala na jeftinoj, sankcionisanoj iranskoj nafti, kupujući je ispod cene dok je Zapad držao pritisak. Peking je pao na najvažnijem ispitu za svaku veliku silu: doslednost u podršci saveznicima. Kina se pokazala kao "saveznik za lepo vreme". Kada god zagusti, Peking se povlači u neutralnost, gledajući isključivo sopstveni profit, dok njihovi partneri ostaju na vetrometini. To vide i u Moskvi, i u Teheranu, i u Pjongjangu. Niko ne želi da gine za nekoga ko će mu prvom prilikom okrenuti leđa radi očuvanja trgovinskog bilansa sa Amerikom. Sve ove ranjivosti – od vojne neiskusnosti i unutrašnjih čistki, do energetskog gušenja i gubitka poverenja na Globalnom jugu – pokazuju da je kineski uspon bio moguć samo u uslovima zapadne popustljivosti. Čim je Vašington odlučio da pokaže zube i iskoristi svoje stvarne adute, Peking se našao u defanzivi.

Kina nije država koja se sprema da vlada svetom; ona je država koja očajnički pokušava da spreči sopstvenu imploziju dok joj se strateški prostor sužava svakim novim potezom Zapada. Ključna bitka se ne vodi samo u Tajvanskom moreuzu, već u glavama lidera na Globalnom jugu. Kina je tamo ušla ne zato što je bolji partner, već zato što je bila brža i agresivnija u ponudi infrastrukturnih projekata, dok je Zapad često bio previše birokratizovan i fokusiran na unutrašnja pitanja. Zapad mora da shvati da Globalni jug nije a priori naklonjen Pekingu. Naprotiv, države od Afrike do Latinske Amerike sve jasnije vide da kineski "Pojas i put" ne donosi razvoj, već gubitak resursa i suvereniteta. Međutim, tim državama je potrebna alternativa, a ne lekcije iz demokratije.

Jedinstvena strategija SAD i Evrope mora da ponudi "Zapadni paket": konkretne investicije, transfer tehnologije i realno partnerstvo koje ne vodi u dužničko ropstvo. Kada te zemlje osete da je zapadni kapital sigurniji i transparentniji, kineski uticaj će se urušiti kao kula od karata. To je tačka gde se spajaju ekonomska moć i geopolitički interes. Dok Zapad održava neospornu vojnu superiornost, ona mora postati još vidljivija kroz zajedničke operacije i čvršću kontrolu ključnih tačaka poput Panamskog kanala i moreuza Hormuz. Trumpov pristup – direktno isterivanje kineskog uticaja iz strateških čvorišta – pokazao je put. Kada Peking ostane bez jeftine nafte i pristupa ključnim pomorskim putevima, njihova industrijska mašina gubi gorivo.

Ali to nije dovoljno ako Evropa i Amerika ne govore istim jezikom. Kina decenijama koristi evropsku zavisnost od trgovine kako bi ucenjivala Brisel i odvajala ga od Vašingtona. Taj "razvod" je najveći san Xi Jinpinga. Jedinstveni front znači zajedničke standarde, zajedničke sankcije i zajedničko povlačenje iz kritičnih kineskih lanaca snabdevanja.