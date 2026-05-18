Šestočasovni napad na Ukrajinu otvorio nova pitanja evropske odbrane

Dok se dim još uvek vije nad stambenim četvrtima Dnipra, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski uputio je najoštriji poziv do sada za postizanje strateške autonomije Evrope u domenu protivvazdušne odbrane.

Sinoćnji napad, koji je trajao više od šest sati, nije bio samo demonstracija sirove sile, već i kompleksna operacija zasićenja prostora koja je testirala granice ukrajinskog odbrambenog perimetra. Prema zvaničnim podacima, ruske snage su u ovom talasu upotrebile masivni arsenal koji prevazilazi uobičajene okvire dnevnih operacija.

Korišćeno je:

524 jurišna drona (tzv. "loitering munition") namenjenih iscrpljivanju PVO sistema.

22 rakete različitog tipa, uključujući krstareće i, što je najkritičnije, balističke projektile.

Udar je zahvatio osam regiona, sa primarnim fokusom na energetsku infrastrukturu i civilne objekte. U Dnipru je direktno pogođen stambeni blok, dok su izveštaji o povređenima, među kojima ima i dece, potvrdili tragičnu cenu ovakve taktike. Poseban diplomatski i bezbednosni odjek izazvao je napad bespilotne letelice u luci Odesa, gde je pogođen brod u vlasništvu NR Kine. Predsednik Zelenski je u svom obraćanju bio nedvosmislen: "Rusi nisu mogli da ne znaju o kakvom se plovilu radi."

Ovaj incident uvodi novu varijablu u već kompleksne odnose Moskve i Pekinga. U terminima međunarodnih odnosa, ovo se može tumačiti kao značajna erozija standarda bezbednosti plovidbe, ali i kao rizičan potez koji testira prag tolerancije ključnog kineskog partnera u jeku globalnih trgovinskih previranja. Ključna poruka Kijeva danas nije bila usmerena samo na trenutnu pomoć, već na dugoročnu bezbednosnu rekonfiguraciju kontinenta. Zelenski je naglasio da oslanjanje na trenutne kapacitete nije dovoljno protiv pretnje koju predstavljaju balistički sistemi.

"Evropa mora imati sopstvene antibalističke sisteme i biti samodovoljna pred ovim pretnjama," izjavio je ukrajinski lider, naglašavajući potrebu za unapređenim sposobnostima presretanja koje mogu parirati brzini i putanji modernih balističkih projektila. Ova nedelja će, prema najavama iz kabineta predsednika, biti u potpunosti posvećena radu sa partnerima na jačanju "štita iznad Ukrajine". Dok se spasilačke ekipe još uvek probijaju kroz ruševine u osam regiona, Kijev postavlja pitanje koje odzvanja u Briselu i Vašingtonu: koliko brzo se politička volja može transformisati u instalirane baterije PVO sistema? Strategija Moskve se očigledno pomera ka pokušaju potpunog preopterećenja ukrajinske logistike. Sa preko 500 dronova u jednom napadu, troškovi odbrane postaju asimetrični u odnosu na troškove napada, što direktno diktira potrebu za novom generacijom jeftinijih, ali efikasnijih sistema za presretanje o kojima Zelenski govori.