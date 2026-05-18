Vašington ukida ustupke Moskvi dok se globalno tržište 'prazni'

Odluka administracije predsednika Trumpa da ne obnovi licencu za prodaju sankcionisane ruske nafte označava kraj kratkotrajnog perioda „iznuđenog pragmatizma“.

Dok Bloomberg izveštava o ponovnom uvođenju punog obima sankcija, postaje jasno da se Vašington vraća strategiji maksimalnog pritiska na Moskvu, uprkos tome što su temelji globalnog energetskog tržišta uzdrmani ratom u Iranu i blokadom najvažnije svetske arterije – Hormuškog moreuza.Prethodnih meseci, tačnije u martu i aprilu, svedočili smo retkom prizoru: Vašington je svesno pravio ustupke i dozvoljavao izvoz ruske nafte koja je već bila utovarena na tankere. U terminima međunarodnih odnosa, ovo je bio taktički uzmak (tactical retreat) pred naletom nezapamćene energetske krize.

Razlog za te koncesije nije bila promena stava prema Kremlju, već hitna potreba za stabilizacijom unutrašnjih cena goriva u SAD. Kada su cene na pumpama postale politički neodržive zbog rata u Iranu, „crno zlato“ iz Rusije je poslužilo kao privremeni amortizer. Međutim, neobnavljanje licence signalizira da Bela kuća veruje da je ili akumulirala dovoljno rezervi, ili da je cena tolerisanja ruskih prihoda postala veća od cene nezadovoljstva domaćih potrošača.

Ovaj potez ne možemo posmatrati izolovano od geopolitičkog zagušenja u Ormuskom moreuzu. Blokada ovog prolaza od strane Teherana stvorila je veštačku nestašicu koja je naterala zapadne sile na opasnu igru balansiranja. Sa blokiranim Hormuzom, svet je izgubio pristup značajnom delu bliskoistočne nafte. Moskva je iskoristila ovu krizu da se pozicionira kao „nužno zlo“ na tržištu, prodajući naftu po premijum cenama uprkos sankcijama. Ukidanjem licenci, SAD ponovo pokušavaju da uspostave finansijsku opsadu ruske ratne mašinerije, rizikujući novi skok globalnih cena. Odluka da se „steigne obruč“ oko ruskog izvoza u trenutku dok su globalni lanci snabdevanja i dalje pod stresom zbog sukoba na Bliskom istoku je visokorizičan geopolitički gambit.

Da li će ovaj potez primorati Moskvu na pregovarački sto, ili će samo produbiti inflatorni pritisak na zapadne ekonomije? Uvođenje sankcija u uslovima smanjene ponude (supply shock) obično vodi ka ekstremnoj volatilnosti. Ako Rusija nađe načina da preusmeri ove količine ka Aziji putem "flote u senci" (shadow fleet), efekat američkih sankcija biće limitiran, dok će evropski i američki potrošači snositi troškove skuplje nafte. Ovaj potez sugeriše da Trumpova administracija procenjuje da je period najgore energetske panike prošao, ili da je postignut dogovor sa drugim velikim proizvođačima (možda u kontekstu nedavnih dogovora sa Kinom o stabilnosti) koji će kompenzovati manjak ruske nafte.

U svakom slučaju, povratak restrikcijama šalje jasnu poruku: ekonomski reciprocitet i sankcije ostaju glavno oruđe američke spoljne politike, čak i kada to znači hodanje po ivici nove globalne recesije. Tržišta će sada pažljivo pratiti svaki pokret u Hormuzu, jer bi bilo kakva dodatna eskalacija tamo, uz ove obnovljene sankcije, mogla da pretvori trenutnu krizu u savršenu energetsku oluju.