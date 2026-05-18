GEOPOLITIČKO BUĐENJE BRISELA: Kraj 'naivnog' humanitarizma

Dok se globalna arhitektura pomoći suočava sa ozbiljnim padom finansiranja, Brisel pokušava da redefiniše svoju ulogu na svetskoj sceni, prelazeći sa pozicije pasivnog donatora na poziciju strateškog igrača koji svoje resurse koristi kao instrument moći.

Izjave visoke predstavnice Kaje Kallas na Savetu za spoljne poslove jasno ukazuju na to da Evropska unija više ne želi da bude samo „najveći svetski dobrotvor“, već akter koji svoje humanitarne i razvojne alate direktno vezuje za sopstvene bezbednosne interese i odbrambena partnerstva.

U srcu ove debate leži spoznaja da razvojna pomoć više nije izolovan proces, već integralni deo šire geopolitičke strategije. Kallas insistira na tome da se humanitarna pomoć i trgovina moraju upariti sa bezbednosnim potrebama partnera, ali uz ključni uslov – da ti odnosi odražavaju i evropske strateške ciljeve. Ovakav pristup označava kraj ere u kojoj je Brisel često pružao podršku bez postavljanja jasnih političkih uslova, transformišući razvojnu politiku u ono što politikolozi nazivaju „pametnom moći“ (smart power).

Poseban fokus stavljen je na inicijativu Global Gateway, koja u uslovima ograničenih resursa mora postati hirurški precizna. Evropa više ne može sebi priuštiti luksuz da njeni projekti, ma koliko plemeniti bili, indirektno idu naruku njenim konkurentima. Kallas ne okleva da uvede princip stroge kondicionalnosti: ako partneri EU aktivno podržavaju režime u Moskvi ili Teheranu, Brisel mora biti spreman na „fleksibilno rearanžiranje“ svog angažmana. Drugim rečima, evropska podrška više nije blanko ček, već resurs koji zahteva politički reciprocitet i usklađenost sa bezbednosnim prioritetima kontinenta.

Ovaj zaokret dolazi u trenutku kada rat u Iranu izaziva tektonske poremećaje u globalnim lancima snabdevanja. Posledice sukoba više nisu samo regionalne; one se osećaju kroz skok cena energije, galopirajuću inflaciju i, što je najkritičnije, krizu đubriva koja preti da izazove glad u najranjivijim delovima sveta. Brisel svesno produbljuje saradnju sa regionalnim akterima, pre svega sa zemljama Zaliva, kako bi amortizovao ove udare, ali istovremeno koristi ove krize da ojača uticaj UN-a tamo gde je on najpotrebniji.

Sve ovo ukazuje na novu, zreliju fazu evropske spoljne politike. Kaja Kallas šalje jasnu poruku da će Evropa nastaviti da pomaže najugroženijima, ali da će u svetu koji postaje sve suroviji i kompetitivniji, ta pomoć biti vođena hladnom logikom interesa. Za partnere koji očekuju evropski kapital, pravila igre se menjaju – lojalnost i strateška usklađenost postaju valute koje će se vrednovati podjednako kao i razvojni projekti.