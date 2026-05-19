Danas je dan zbog kog ceo svet trepi! Saznaćemo da li nam preti nova pandemija (FOTO)

Današnji dan, 19. maj, mogao bi da bude kritičan datum u izbijanju epidemije hantavirusa.

Luksuzni kruzer "Hondijus", koji je plovio pod holandskom zastavom, prevozio je oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje kad je došlo do izbijanja epidemije hantavirusa. Troje ljudi - stariji bračni par iz Holandije i jedan nemački državljanin - umrlo je od početka izbijanja zaraze na brodu. SZO je kasnije potvrdila 10 slučajeva infekcije hantavirusom. Kruzer je u međuvremenu stigao u Roterdam, a putnici i većina posade su ranije napustili brod. Oni, kao i ⁠ljudi koju su bili u kontaktu sa njima, stavljeni su u karantin u nekoliko zemalja širom sveta.

"Slučajevi druge i treće generacije"

Ali, zbog dugog perioda inkubacije nemoguće je znati da li su putnici koji su napustili brod još 24. aprila preneli bolest.

Američki naučnik dr Stiven Kvej izračunao je da je svim slučajevima druge generacije - odnosno ljudima koji su razvili simptome nakon kontakta sa “nultim pacijentom” koji je identifikovan kao 70-godišnji Leo Shilperord - trebalo u proseku 22 dana da obole, prenosi britanski “Telegraf”.

Kvej je procenio da bi slučajevi treće generacije - ljudi koji bi se zarazili od putnika sa kruzera - mogli početi da se pojavljuju oko 19. maja, ukoliko se potvrdi isti inkubacioni period od približno tri nedelje.

Nulti pacijent i 9 slučajeva druge generacije

U ranijim epidemijama andskog soja hantavirusa u Argentini, vrhunac za pojavu simptoma bio je između 22-28 dana.

- Sada imamo 10 slučajeva hantavirusa, jednog očiglednog nultog pacijenta i devet slučajeva druge generacije prenosa sa čoveka na čoveka. Važan datum koji treba gledati je 19. maj. Ako se slučajevi budu javljali i nakon toga, verovatno će se raditi o prenosu iz druge u treću generaciju - rekao je Kvek.

Oko 30 putnika napustilo je kruzer na ostrvu Sveta Jelena pre nego što je otkriveno izbijanje zaraze. Među njima su bili Mirjam Shilperord (69), supruga nultog pacijenta Lea Šilperorda, kao i jedan švajcarski putnik koji je trenutno u bolnici zbog virusa.

"Verovatno su bili u kontaktu sa stotinama ljudi"

Mirjam je bilo toliko loše kada je stigla u Južnu Afriku da joj je aviokompanija KLM odbila ukrcavanje na let, a kasnije je umrla od virusa. U jednom trenutku se sumnjalo da se jedna stjuardesa zarazila od nje, ali je kasnije potvrđeno da nije inficirana. Sumnja se da je zaražen i jedan britanski državljanin koji je napustio kruzer na ostrvu Tristan da Kunja u južnom Atlantiku.

Svih 30 putnika napustilo je brod pre nego što je postalo jasno da su možda nosioci smrtonosne bolesti, a tokom poslednje dve nedelje verovatno su bili u kontaktu sa stotinama ljudi.

"Andski soj se možda prenosi vazduhom"

Kako piše britanski “Telegraf”, sada je skoro potpuno potvrđeno da virus može da se prenosi sa čoveka na čoveka putem telesnih tečnosti koje mogu da sadrže infektivne čestice. Stručnjaci tvrde da je rizik za širu javnost mali, jer se virus prenosi samo bliskim kontaktom.

Međutim, postoje zabrinjavajući znaci da bi andski soj mogao da bude zarazniji nego što se ranije smatralo. Profesor Džozef Alen sa Harvarda rekao je da je bio u kontaktu sa lekarom sa “Hondijusa”, koji je izrazio zabrinutost jer neki zaraženi navodno nisu imali blizak kontakt sa nultim pacijentom. Navodno su se samo mimoilazili u trpezarijama ili drugim prostorijama.

Ako je to tačno, to bi moglo da znači da se andski soj možda prenosi i vazduhom.

List navodi da je tokom izbijanja prethodne epidemije ovog soja u argentinskoj provinciji Čubut prijavljeno da se jedna osoba zarazila samo zato što je u prolazu pozdravila osobu sa simptomima na proslavi rođendana. Drugi su se zarazili na istoj zabavi iako su sedeli za različitim stolovima, udaljeni i do dva metra. Kasnije su se zarazila dva pacijenta koja su smeštena u sobama sa obolelima od hantavirusa, iako nije bilo bliskog kontakta.

"Nivo uporediv sa omikronom"

Jedan francuski i jedan američki državljanin koji su evakuisani sa kruzera testirani su pozitivno na virus ove nedelje, čime je ukupan broj sumnjivih slučajeva porastao na deset.

Ako su se svi zarazili od nultog pacijenta, onda je stopa reprodukcije virusa - broj ljudi koje jedna osoba zarazi - devet. To je nivo uporediv sa sojem omikron korona virusa, iako je zatvoren prostor broda verovatno značajno povećao prenos nego što bi se očekivalo u otvorenoj sredini.

Ipak, to znači da se andski soj možda lakše prenosi među ljudima nego što se prvobitno mislilo, pa bi svako ko je bio u kontaktu sa putnicima sa kruzera “Hondijus” mogao da bude u riziku.

Kraj epidemije 21. juna?

Ako današnji dan, 19. maj, i naredni dani prođu bez infekcija treće generacije, sledeći važan datum biće 21. jun.

Tada će isteći period inkubacije i više neće postojati mogućnost da se neko dodatno zarazi iz prvobitnog žarišta. Tek ako do tog datuma ne bude novih slučajeva, epidemija će se smatrati završenom.

Autor: Jovana Nerić