SMRTONOSNA INFEKCIJA SVE BLIŽA LONDONU: Četvrti slučaj meningitisa potvrđen kod učenika osnovne škole

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Agencija za zdravstvenu bezbednost Velike Britanije (UKHSA) saopštila je da je u gradu Redingu, 60 kilometara daleko od Londona, potvrđen četvrti slučaj meningitisa, kod učenika osnovne škole.

Dete, čije godine nisu otkrivene, deo je grupe učenika koji su oboleli od meningitisa B, među kojima je i Luis Voters sa koledža Henli u Oksfordširu, koji je od posledica infekcije preminuo prošle nedelje, prenosi Skaj njuz.

Još dva pacijenta, koji se leče od meningitisa, su učenici osnovne i srednje škole u tom području.

Konsultantkinja za zdravstvenu zaštitu u UKHSA Rejčel Mirkl izjavila je da se četvrti učenik koji se leči od meningitisa, koji pohađa Osnovnu školu "Vestvud farm" u Redingu, dobro oporavlja i da su roditelji obavešteni o znacima i simptomima na koje treba obratiti pažnju.

"Ovaj četvrti slučaj ima veze sa istom širom društvenom mrežom kao i ostali slučajevi, gde su mere, uključujući antibiotsku profilaksu, već sprovedene", rekla je Nirkl.

Ona je dodala da "rizik za širu javnost ostaje nizak" od širenja te bolesti.

Autor: Iva Besarabić

