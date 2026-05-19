PONOVO KREĆE RAT AMERIKE I IRANA? Tramp dao Teheranu rok od nekoliko dana: Spremni smo da napadnemo i zadamo veliki udarac! (VIDEO)

Američki predsednik Donald Trumpizjavio je u utorak da bi Sjedinjene Američke Države možda ponovo morale da zadaju Iran "veliki udarac" i da ga je samo sat vremena delilo od odluke o izvođenju udara pre nego što je odložio napad.

"Bio sam na sat vremena od donošenja odluke da danas krenemo. Bili smo potpuno spremni da krenemo, trebalo je da izvedemo napad veoma... To bi se dešavalo upravo sada. Da, sve je bilo spremno. Brodovi i ratni brodovi su potpuno natovareni i spremni smo da počnemo", rekao je Tramp novinarima.

Naveo je i da iranski lideri mole za postizanje dogovora, ali da će do novog američkog napada doći u narednim danima ako se dogovor ne postigne.

"Pregovaramo sa Iranom... Znate kako je pregovarati sa zemljom u kojoj ih žestoko pobeđujete, oni dolaze za pregovarački sto, mole da se dogovore. Nadam se da nećemo morati da obavimo taj posao, ali možda ćemo morati da im zadadimo još jedan veliki udarac. Još nisam siguran, ali uskoro ćete znati".

President Trump on Iran: "I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit... I'm not sure yet. You'll know very soon."

Rekao je da daje Iranu "ograničen vremenski period" da postigne sporazum "jer im ne možemo dozvoliti da imaju nuklearno oružje".

"Nema sumnje da bi to koristili, nema sumnje – a ja se bavim tim ljudima. Oni su izuzetno radikalizovani", dodao je.

Tramp je naveo da je otkazao planirani napad na Iran na zahtev zemalja Persijskog zaliva jer su verovale da se može postići dogovor između Vašingtona i Teherana.

"Zvali su me u poslednja dva dana da kažu da su ostvarili veliki napredak, jer ih mi pregovaramo sa nama, a pre svega sa Saudijskom Arabijom, Katarom, UAE, Kuvajtom, Bahreinom i nekim drugim državama, i mi ih podstičemo da pregovaraju sa njima. Svi radimo zajedno, kao tim. I Izrael, naravno", dodao je.

Dodajući da ove zemlje "poznaju ljude u Iranu", kaže da je primio poziv u kojem su ga zamolili da odloži napad, navodeći da "smo blizu dogovora".

Na pitanje koliko dugo su države Persijskog zaliva znale za planirani napad, Tramp odgovara: "Nikada nikome ne kažem kada, ali znale su da smo veoma blizu."

"Doneo sam odluku, pa su me pozvali, i čuli su da sam doneo odluku i rekli: 'Gospodine, možete li nam dati još par dana? Jer mislimo da su razumni'", dodaje on.

Na pitanje koliko vremena Iran ima da postigne sporazum, Tramp je rekao: "Kažem dva ili tri dana, možda petak, subota, nedelja, nešto možda početkom sledeće nedelje. Ograničen vremenski period."

Autor: A.A.